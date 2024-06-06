　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

防鞋底藏匿手機作弊！　陸高考考場安檢門升級…「抬腳」過門

▲▼防鞋底藏匿手機。（圖／翻攝自微博）

▲襄陽考場安檢門。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸2024高考（高中升大學）將於明（7）日舉行，報名人數共計1342萬人。多地已對防作弊設備升級，警示考生遠離考場舞弊。其中，湖北襄陽的考場在今年多出通過安檢門須抬腳的規定。

據《澎湃新聞》報導，6月5日，市招考委要求相關部門要有針對性地加強新技術新手段在防範手機作弊中的應用，實現智能安檢門升級完善，增加對手機屏蔽袋、智慧眼鏡、智慧手錶、智慧手環、陶瓷耳機等違規物品偵測功能，確保高考期間智慧安檢門處於最佳工作狀態。

▲▼防鞋底藏匿手機。（圖／翻攝自微博）

▲多地考場加強對手機的規範。（圖／翻攝自微博）

遼寧錦州的考場在智慧安檢門安裝15公分高的腳踏板，嚴防考生將手機藏匿在鞋底帶進考場的現象發生。另外，今年該市也新增了110個5G訊號屏蔽器，實現了包含衛生間、走廊、盥洗室、門廳在內的所有考生可能出現區域的5G訊號屏蔽全覆蓋。

湖北襄陽的考場相關工作人員表示，「今年我們的安檢門特別增加了一個小台階，這個是考試中心專門打造的一個小台階，要同學們在過安檢門的時候要有一個抬腳的動作，這樣我們安檢的更徹底，因為我們安檢門在底部可能信號較弱，這樣一個抬腳的動作，就可以防止手機藏在鞋底。」

武漢市的高考相關規定指出，考生透過智慧安檢門進入考場時，需跨越20公分的隔離墩，鞋底藏匿手機等違禁物品也會觸發警報。考生進入考場時在視訊監控下接受手持金屬探測器安檢。手機等作弊工具「藏不住、帶不進去」。

▲▼防鞋底藏匿手機。（圖／翻攝自微博）

▲每個考生都須過安檢門。（圖／翻攝自微博）

河北省教育考試院也對全省所有考場進行了智慧安檢門全面優化升級。

報導指出，2020年高考安徽一考場，朱姓考生將手機藏匿於鞋內帶入考場，拍攝考試卷子傳給「槍手」，「槍手」作答後發答案給考生抄襲。法院審理認定，朱姓考生犯組織考試作弊罪，判處有期徒刑三年，宣判緩刑五年。

先前確有考生將手機藏匿於鞋內，帶入高考考場作弊。相關手機作弊事件頻傳，導致相關單位在今年更加升級安檢流程。

ET快訊
狄鶯沉默7天首發文！　「怎麼做才能更快樂」
快訊／王冠閎錯失藥檢　體育署宣布聘請律師捍衛選手權益
台版藍可兒！夫修水塔摔死...詭異畫面曝光
黃仁勳離台倒數！輝達包場欣葉180人宴席　鄭家純要送台灣黑熊
雨彈開炸！高雄馬路變「漂漂河」
給孫安佐1封公開信！教授「4道理」提醒：別怪父母
台版藍可兒！婦攜女電梯失蹤16年　法院宣告她死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

5歲女童跳舞「練1動作」意外摔倒成癱！脊隨損傷終生無法站起身

防鞋底藏匿手機作弊！　陸高考考場安檢門升級…「抬腳」過門

男女空地廁所合體！太大力「15秒後撞破牆壁」　當場摔出來

超噁！陸小學生流行養「爆炸臭水」　分享嘔吐成分表

「4.5億元天價保單」一次性繳清！　被保人0歲…5歲起年領千萬

一視同仁！福建率先實施「台胞納醫保」　代辦返台健保費核銷服務

陸70歲「菸草虎」死緩！　2名貪官被「追認」撤銷政協委員資格　

中國國企違規造假21家被罰　錦州港「虛增逾300億」收入

莫迪稱願與台更緊密聯繫　大陸不滿「已向印方提出交涉」

中國公布9颱風命名　稱曾與台灣協商

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

梁見後、黃仁勳同台　互尬台語逗翻觀眾

李到晛「無預警穿軍裝」現身錄影！　被白種元美食征服...改口叫爸爸XD

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

在德國搭世界最短電梯　間隔僅「10cm」他朦了

5歲女童跳舞「練1動作」意外摔倒成癱！脊隨損傷終生無法站起身

防鞋底藏匿手機作弊！　陸高考考場安檢門升級…「抬腳」過門

男女空地廁所合體！太大力「15秒後撞破牆壁」　當場摔出來

超噁！陸小學生流行養「爆炸臭水」　分享嘔吐成分表

「4.5億元天價保單」一次性繳清！　被保人0歲…5歲起年領千萬

一視同仁！福建率先實施「台胞納醫保」　代辦返台健保費核銷服務

陸70歲「菸草虎」死緩！　2名貪官被「追認」撤銷政協委員資格　

中國國企違規造假21家被罰　錦州港「虛增逾300億」收入

莫迪稱願與台更緊密聯繫　大陸不滿「已向印方提出交涉」

中國公布9颱風命名　稱曾與台灣協商

魚油要飯後吃！醫揭「4款超夯保健品」最佳服用時機

狄鶯沉默7天首發文！　「怎麼做才能更快樂」寫700字心靈雞湯

開明高職校地「競爭激烈」　海悅砸27億購入部分土地

宜蘭男「隨機割喉」2路人！他頸部25公分刀傷大出血　下場曝光

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

快訊／王冠閎錯失賽外藥檢　體育署聘請律師捍衛選手權益

樂童音樂家秀賢挑戰「性感概念」被哥哥酸低級　開嗆主持人網笑翻

台版藍可兒！母女電梯消失16年　夫修水塔摔死...詭異畫面曝光

玉山盃／「衛冕軍」求振作！桃園市大雨中完封宜蘭縣搭4強末班車

3生肖女超旺夫！天生「大富大貴」命

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

大陸熱門新聞

才說香港玩完　羅奇再嘆：一切都結束了

爸爸姓「尿」該怎麼取名傷透腦筋！ 家人神救援讓女兒不尷尬

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

10歲小弟醫院牆上發現奇特痕跡　竟揪出上億年前化石

慎入！荔枝剝完驚見「詭異黑洞」　網嚇：有陰影

《慶餘年3》不用等5年！導演：劇情將會更高潮

爸爸突心臟病倒地！　7歲女兒「冷靜急救」

陸高考「釘子戶」第28次投入試場 「最後一舞」唯一目標上川大

亞洲第一高瀑布造假？雲台山天瀑竟是水管放水

山西沁縣政協主席遇刺身亡！目擊者：兇手下手非常重

搭豪華遊覽車來回西藏遊 全程坐車超6000公里受陸退休族群追捧

男女空地廁所合體！太大力15秒後撞破牆壁

OL喝斷片全裸醒來懷疑被老闆性侵！隔壁房客錄下鐵證

景區認了！亞洲第一高瀑布靠水管放水

更多熱門

相關新聞

陸高考「釘子戶」第28次投入試場 「最後一舞」唯一目標上川大

陸高考「釘子戶」第28次投入試場 「最後一舞」唯一目標上川大

大陸2024高考（高中升大學）明（7）日舉行，共計報名人數達1342萬人，較2023年增加51萬人。除應屆畢業生外，還有多名高考「釘子戶」每年都會出現在試場上，引起輿論關注。其中，來自四川成都的57歲考生梁實正一如既往地準備第28次高考，多年來，他從理科考到文科，唯一的目標就是「考上川大」。

陸高考「禁娛令」　網咖斷網、KTV也禁營業

陸高考「禁娛令」　網咖斷網、KTV也禁營業

後悔考高普考！　她嘆薪水低

後悔考高普考！　她嘆薪水低

高考公務員「一輩子賺3千萬」多嗎？大票搖頭

高考公務員「一輩子賺3千萬」多嗎？大票搖頭

陸籍留美博士生槍殺教授 13年前曾高考入名校成「清貧家庭典範」

陸籍留美博士生槍殺教授 13年前曾高考入名校成「清貧家庭典範」

關鍵字：

高考防作弊智慧安檢門手機作弊考場安全

讀者迴響

熱門新聞

張小燕赴靈堂致意！邱瓈寬親護送

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產

即／台南新光三越前「撞死女騎士」　駕駛竟落跑

黃仁勳訪鄒記隔壁桌也是大咖！見1酒主動搭話

57歲林美秀驚爆罹血友病！

影片曝光！唐治平今生日　情緒失控「站陽台大吼大叫」嚇壞鄰居

入獄時妻子被包養！桃園男關刀插嘴把她殺了

快訊／顧立雄取消傳統刺槍術、官兵休假回報　「通通回到戰訓本務」

今全台有雨　「下最大」地區曝

中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方回應了

藍心湄陪伴寬姐！走出靈堂還在哭

男大生得糖尿病！醫一問「每天吃什麼」秒懂

和美鎮罕見3.7有感地震　彰化斷層已百年未動

即／唐治平突在陽台大聲吼叫！鄰居嚇壞報警

唐治平堅不認母遺體　高大成痛批：太亂來了

更多

最夯影音

更多

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面