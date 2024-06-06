防鞋底藏匿手機作弊！　陸高考考場安檢門升級…「抬腳」過門

▲襄陽考場安檢門。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸2024高考（高中升大學）將於明（7）日舉行，報名人數共計1342萬人。多地已對防作弊設備升級，警示考生遠離考場舞弊。其中，湖北襄陽的考場在今年多出通過安檢門須抬腳的規定。

據《澎湃新聞》報導，6月5日，市招考委要求相關部門要有針對性地加強新技術新手段在防範手機作弊中的應用，實現智能安檢門升級完善，增加對手機屏蔽袋、智慧眼鏡、智慧手錶、智慧手環、陶瓷耳機等違規物品偵測功能，確保高考期間智慧安檢門處於最佳工作狀態。

▲多地考場加強對手機的規範。（圖／翻攝自微博）

遼寧錦州的考場在智慧安檢門安裝15公分高的腳踏板，嚴防考生將手機藏匿在鞋底帶進考場的現象發生。另外，今年該市也新增了110個5G訊號屏蔽器，實現了包含衛生間、走廊、盥洗室、門廳在內的所有考生可能出現區域的5G訊號屏蔽全覆蓋。

湖北襄陽的考場相關工作人員表示，「今年我們的安檢門特別增加了一個小台階，這個是考試中心專門打造的一個小台階，要同學們在過安檢門的時候要有一個抬腳的動作，這樣我們安檢的更徹底，因為我們安檢門在底部可能信號較弱，這樣一個抬腳的動作，就可以防止手機藏在鞋底。」

武漢市的高考相關規定指出，考生透過智慧安檢門進入考場時，需跨越20公分的隔離墩，鞋底藏匿手機等違禁物品也會觸發警報。考生進入考場時在視訊監控下接受手持金屬探測器安檢。手機等作弊工具「藏不住、帶不進去」。

▲每個考生都須過安檢門。（圖／翻攝自微博）

河北省教育考試院也對全省所有考場進行了智慧安檢門全面優化升級。

報導指出，2020年高考安徽一考場，朱姓考生將手機藏匿於鞋內帶入考場，拍攝考試卷子傳給「槍手」，「槍手」作答後發答案給考生抄襲。法院審理認定，朱姓考生犯組織考試作弊罪，判處有期徒刑三年，宣判緩刑五年。

先前確有考生將手機藏匿於鞋內，帶入高考考場作弊。相關手機作弊事件頻傳，導致相關單位在今年更加升級安檢流程。