陸籍留美博士生槍殺教授　13年前曾高考入名校成「清貧家庭典範」

記者魏有德／綜合報導

美國北卡羅來納州立大學教堂山大學（University of North Carolina-Chapel Hill）28日傳出一起槍擊案，一名嚴姓華人副教授遭到一名陸籍博士生槍殺。事件發生後，當地警方循線逮捕一名名為齊太磊的嫌犯，嚴姓副教授應是齊太磊的指導教授，作案動機仍待查明。

▲齊太磊（圖右）和弟弟以624分相同分數分別考取名校，一時成為佳話。（圖／翻攝微博）

根據「齊太磊」姓名在大陸網站上搜尋，竟發現他早在2010年便曾經登上媒體版面，當時，他與弟弟齊太安同以624分的高分分別考取武漢大學及西安交通大學，兄弟倆出生清貧家庭卻孜孜不倦地努力學習向上，一度成為當時農村出身、清貧家庭的典範。

▲陸籍留美博士生齊太磊開槍後，警方發出的通緝通告。（圖／翻攝微博）

根據當時的報導顯示，齊家靠著6畝田地供養兩兄弟唸書，全家最值錢的就屬耕耘機，每月200元人民幣的零用錢，還捨不得花。齊太磊受訪時曾透露，「和弟弟在學校時，都是買一份菜一起吃，最多就花300塊錢，剩下全用來買書。」

▲齊太磊被捕畫面曝光。（圖／翻攝微博）

齊太磊2015年畢業於武漢大學，曾就讀於路易斯安那州立大學，並於2021年獲得材料科學碩士學位。隨後，他前往北卡羅來納州立大學教堂山分校攻讀博士生，就讀於該校應用物理科學系，自2022年起便一直在該校擔任研究助理。

這起槍擊案發生後，齊太磊隨即朝校外逃逸，警方立即公布嫌犯照片，並在距校園1英里遠的地方將齊太磊逮捕歸案，槍擊動機警方仍在調查中。