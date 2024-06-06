針對國會擴權修法提覆議　行政院提7大理由：法律上窒礙難行

▲行政院提覆議案，政務委員林明昕說明。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

針對國會改革法案之覆議案，行政院會6日新增討論事項，院長卓榮泰裁示通過，後續呈請總統核可後移請立法院覆議。政委林明昕說明時指出，行政院提覆議的7大原因，「這次不是事實上難行而是法律上難行」，也就是會有《立法院職權行使法》、《刑法》修法牴觸憲法的問題。

政院提出的7大原因包括：沒有實質討論，違反民主原則；混淆雙首長制，質詢總統違憲；無差別調查民眾，聽證範圍過廣；漠視正當法律程序，違反程序正義；無限期審查人事同意權，空轉政府重要職缺；「藐視國會」定義不明，恣意擴大立院職權；「懷疑」官員虛偽陳述，即可課以刑責。

▼行政院提「覆議」七大原因。（圖／行政院提供，點圖放大，下同）

林明昕說，覆議案不要當成洪水猛獸或憲政危機，沒有這回事，是憲法規定，從以前到現在都有過，只是這8年沒有過大家好像忘記。他強調，提起覆議是兩院之間良性的憲政互動，且還要經過總統核可，所以並不是一個隨意提出或大家要打一架的做法。

「為什麼要提覆議？是真的窒礙難行。」林明昕說明時，也點出行政院提覆議的7大原因，強調這次不是事實上難行而是法律上難行，也就是會《立法院職權行使法》、《刑法》修法牴觸憲法的問題，以至於法律上窒礙難行，基於依法行政的觀點只能提出覆議。