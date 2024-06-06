對國會擴權修法提覆議　行政院：諮詢對象包含學界、實務界

▲行政院提覆議案，政務委員林明昕說明。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院在5日收到立法院三讀修正通過的「《立法院職權行使法部分條文》以及《中華民國刑法增訂第五章之一章名及第一百四十一條之一條文》，隨即在6日院會通過將提出覆議案，展現高效率。政務委員林明昕說，函文來之前就有進行非正式的討論，諮詢專家包含學界、實務界，律師、法務人員等都是諮詢對象。

林明昕說，520還沒來之前就是在學界工作，比較多學界同事，可以迅速掌握到哪些人可以一起討論這問題。他說，法案不是昨天突然出現，是上周就通過，並在8天後、昨天送達政院，通過的三讀條文不是機密，大家都可以看得到，所以當時就已經開始說這問題要討論一下。

林明昕表示，那時候是比較非正式的討論，透過他個人的關係，在院外、院內都有小型的討論進行。昨天真正的函文來了，條文是不是跟三讀通過後條文一模一樣，當然也要檢驗才能確認討論是否正確。

林明昕說，為了細心起見，昨天下午3、4點就開始召集學者專家們，有學界、實務界一起進行，弄到晚上超過12點後，這是很正常，因為這麼多條文、意見，要好好細心檢視一下，「我現在是有點想睡覺」。

至於有哪些學者專家？林明昕說，有學界的同事或朋友，遍及全台灣，也有實務界的如律師、法務人員等，都是諮詢對象。