政院提7理由覆議國會改革　國民黨團轟：不顧主流民意

▲立法院長韓國瑜日前主持「立法院職權行使法部分條文修正草案」。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院6日提出7大理由，正式針對攸關國會改革的相關修法提出覆議。對此，國民黨團不僅也提7大理由反駁，更指出，行政院長卓榮泰剛上任就罔顧新國會新民意，忽視國會改革的重要性，表達高度遺憾，如此不顧主流民意、只想走回頭路的卓內閣，只會離主流民意越來越遠。

政院提出的7大原因包括，第一、沒有實質討論，違反民主原則；第二、混淆雙首長制，質詢總統違憲；第三、無差別調查民眾，聽證範圍過廣；第四、漠視正當法律程序，違反程序正義；第五、無限期審查人事同意權，空轉政府重要職缺；第六、「藐視國會」定義不明，恣意擴大立院職權；第七、「懷疑」官員虛偽陳述，即可課以刑責。

國民黨團指出，行政院針對國會改革修法提出覆議，其實一點也不意外，因為在國會改革修法過程中民進黨團一再杯葛議事、阻撓修法、干擾議事進行；害怕民進黨過去執政八年的惡行惡狀被攤在陽光下，包庇貪腐份子繼續逍遙法外。行政院在尚未收到公文前就早早放話要提出覆議，拉高對抗層級，以憲政手段，對抗國會多數民意，掩蓋其全黨上下違法亂紀的作為，必須受到國人最嚴厲的讉責。

對於行政院提出的七大理由，國民黨團也一一回覆，一、有實質討論、更以民主方式重付表決，每條皆有八次表決之多。二、總統國情報告常態化符合憲法規範。三、聽證僅限與公務相關，一般民眾根本無礙。四、一場專報、三場公聽會、四次朝野協商，這是完全符合程序正義。五、人事同意實質審查，避免政府酬庸濫竽充數。六、國會代表人民，政府應該謙卑的面對人民。七、禁止官員虛偽陳述，政院難道要保護官員說謊權利？

國民黨團再次強調，國會改革法案當中更通過近30條民進黨黨團版本法條。且《立院職權行使法》是以《立法院組織法》所制定，何來行政部門窒礙難行之處？

面對行政院所提出的覆議案，國民黨團指出，他們堅持守護全民對陽光國會的期待及付託，仍會堅持改革，結合國會及社會所有可以結合的力量，否決此覆議案，為中華民國政治清明、長治久安繼續努力。