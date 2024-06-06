迎接端節人車潮！花蓮新城警就位　重要路口景點設崗哨

▲▼花蓮新城警方為因應端節人車潮，於重要路口、景點設崗哨疏導交通。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年端午節3天連續假期即將到來，花蓮新城警方為疏導交通，研擬各項交通管制計畫並就戰鬥位置，將規劃警力維持交通秩序，以紓解湧入花蓮的車潮。



新城警方表示，今年端午連續假期交通疏導工作執行時間為6月8日至6月10日，為期3天，將針對太魯閣國家公園轄內台8線閣口至合歡上花路線、台9線公路及七星潭風景區等各重要路段、路口，同時編排定點崗哨與機車巡邏疏導，以增加見警率，如遇有交通事故或堵塞立即排除，並隨時反映車流狀況。





新城警方同時指出，因應連假期間蘇花路廊湧入之大量車潮，公路局東區養護工程分局將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段之車流，連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段，開放大客車行駛蘇花改路肩（緊急空間）及禁止21公噸以上大貨車通行。

太魯閣國家公園部分，6月8日至6月10日端午連假期間，天祥至太魯閣口（167.7k~184.5k）路段，仍採3時段管制放行。

公路局東區養護工程分局考慮連假期間民眾出入需求較大，採各管制放行時間放寬增加1小時，故連假期間每日放行3時段為（7時~9時、11時~13時以及15時30分~17時30分），17時30分至18時30分以後禁止進入（只出不進），18時30分至隔日7時實施夜間封閉。



新城警分局表示，因台8、台9線山區道路因地震過後及豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，請民眾駕車時務必小心慢行，若發現路面有落石坍方、土石流或路樹倒塌，勿勉強通行而發生交通意外事故，趕緊聯繫相關單位到場處理，並隨時收聽警廣以瞭解最新道路狀況。

