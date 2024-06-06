10歲小弟醫院牆上發現奇特痕跡　竟揪出「上億年前化石」！

▲聶子敬。（圖／翻攝自新聞坊）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一名年僅10歲的國小生聶子敬，近日在交通大學醫學院附屬瑞金醫院北院發現了醫院牆面上的大秘密。

據《看看新聞》報導，聶子敬因身體不適前往瑞金醫院北院兒科就診，在等待過程中，他那充滿好奇的目光被醫院大廳裝飾石板牆上的一些奇特痕跡所吸引。

憑藉著對地質知識的濃厚興趣和積累，他敏銳地察覺到這些痕跡極有可能是珍貴的化石。經過仔細觀察和辨認，他確定這些石板上存在著上億年前的「菊石」化石、「䗴」化石和「三葉蟲化石」。

聶子敬雖然年紀尚小，但早已是上海市礦物化石研究會的一員，對化石有著深入的瞭解和熱愛。

地理老師周逢春在得知這一消息後，對聶子敬的發現給予了高度肯定，周老師表示，聶子敬所發現的確實是早已滅絕的遠古生物化石，他所提到的「䗴」、「三葉蟲」、「菊石」等，都是在特定地質歷史時期淺海環境中廣泛存在的生物。

上海市礦物化石研究會會長周易衫也對聶子敬的發現表示讚賞，他指出，一個小學生能有如此豐富的知識儲備和敏銳的發現能力，他感到十分驚喜和意外。

專家表示，化石在生活中其實並不罕見。大部分化石形成後穩定地保存在地層中，日常生活中使用的許多建築材料是直接從自然界採集的岩石，經過拋光等處理後使用，所以在這些材料中發現化石是很常見的現象。