補輸液缺口！衛福部花2億進口400萬瓶救急　周五討論專案製造核價





▲邱泰源首次改以衛福部長身份出席立院社福衛環委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內市占7成的輸液大廠「永豐化學」遭勒令停產，引發生理食鹽水等輸液供應短缺危機。衛福部日前已經核定4家廠商專案輸入，健保署長石崇良今（5）日表示，專案輸入初步規劃400萬瓶、將多支出約2億元經費；另一方面則是協調國內5家業者專案製造，本周五將開臨時共擬會討論核價與數量，短期措施預計實施到今年10月。

從立法委員接任衛福部長的邱泰源，今日首度以官員身份赴立法院社福衛環委員會進行專案報告並備詢，不過近期國內包含缺護理人力引發醫院關床潮、輸液缺貨、健保點值等問題層出不窮，朝野立委紛紛關心。

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國民黨立委洪孟楷質詢時提到，永豐化學過去已經有違規記錄，不是第一次出包，屬於高風險製造廠商，卻在台灣占7成，這次一關廠馬上就對我國輸液造成缺口，他詢問，這次專案進口彌補點滴缺口，預計花多少錢？

石崇良表示，此為短期專案進口約400萬瓶，多支出2億多元；同時，這段期間也會鼓勵國內業者增產，本周五將召開臨時藥物共擬會議討論暫時提高核價，屆時相關數量、產能資料，加上核價金額，才能預估整體影響。而專案支付價格有臨時拉高，和平常支付價格不同，主要適用期間為6至10月。

洪孟楷也提到，藥品寡佔市場問題待解，且健保藥價偏低，這次用比健保支付價高的價格進口，也用高價請廠商生產，是否應該進行價格調整。邱泰源回應「應該研議改善」。

石崇良會中休息時受訪表示，健保署後續規劃在8月份藥物共擬會議討論輸液等品項一致藥價，新藥價於10月生效，以銜接專案輸入製造後的國內市場供應。