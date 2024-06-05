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超恐怖！「黑絲襪清潔女」站崗示愛帥醫5年　還跟蹤回家下場曝

▲一見鍾情擋不住？清潔女穿黑絲襪站崗醫師挨告不怕，還騎車跟回家又被罰。（圖／民眾提供）

▲台中市一名女清潔工長期跟蹤醫師，還穿黑絲襪站崗挨告不怕，還騎車跟回家又被罰。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市一名44歲林姓女清潔工曾經到醫院任職時，當時一眼愛上院內一名男醫師，即便離職仍狂傳愛慕訊息，甚至穿黑絲襪到醫院緊迫盯人，男醫師崩潰提告，台中地院去年2月依照跟蹤騷擾罪判處林女罰金2萬元；不料，今年林女又故態復萌，在今年1月騎機車尾隨醫師，台中地院認為林女累犯，依法判處拘役30日，可易科罰金3萬元與上訴。

判決書指出，林女於醫院短暫任職當清潔工時，認識被害的帥醫師，之後就瘋狂傳簡訊示愛，甚至林女在離職之後還黑色絲襪站崗，更不顧醫師表達「我很不舒服，請妳以後不要再這樣做」等語，跟騷歷時長達5年，最終醫師受不了決定報警提告。

林女坦承，確實有訊息給醫師，跟到醫院等候醫生，但只是因為想分享生活狀況及跟醫師講話，沒有要騷擾醫師。2023年2月，台中地院認為林女的侵擾歷時非短，對被害人身心與生活造成相當損害，但考量林女坦承犯行，有悔悟之意，又無前科，依跟騷罪判處罰金2萬元，並在年底核發保護令給醫師，命林女不得監視、觀察跟蹤或知悉帥醫師行蹤，亦不得以盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近帥醫師住居所，應遠離至少100公尺以上距離，有效期間為1年。

只是林女疑似擋不住對醫師濃濃愛意，今年1月20日下午，男醫師又發現林女騎機車跟蹤尾隨他，一路跟回家，遂報警處理，警察也攔停林女，並移送台中地檢署偵辦起訴。

台中地院認為，林女遭罰2萬元確定，仍一犯再犯，未收到警惕，但考量林女都坦承犯行，態度良好，有效節省司法資源，也沒有對醫師有人身安全危害，依違法跟騷法保護令判處拘役30日，可易科罰金與上訴。

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