　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴西11歲少女「四肢綑綁」陳屍垃圾場　生前日記痛苦曝性侵

▲▼巴西11歲少女「四肢綑綁」陳屍垃圾場　痛苦性侵寫成日記！父心碎。（圖／翻攝自X）

▲少女遭前繼母的哥哥性侵殺害。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

巴西的里約熱內盧市一名11歲少女被發現四肢遭綑綁、全身被砍至少35刀後，陳屍於垃圾處理場，震驚全國。而兇手則是少女前繼母的哥哥，警方目前已依性侵、殺人、藏匿屍體等嫌疑將他逮捕。少女的父親事後也在女兒的日記發現，少女曾遭到兇手性侵，因此警方懷疑，嫌犯涉嫌反覆性侵、虐待死者。此外，少女的遺體被發現時，身上有超過35個遭砍的刀痕，手段極其兇殘。

根據《巴西日報》報導，11歲受害少女蘇菲亞（Sophia Angelo Verozo da Silva）27日早上7時出門上學後，便徹底失蹤。而監視器畫面則在數個小時後拍到，少女與47歲嫌犯艾吉爾森（Edilson Amorim Filho）走在一起。

警方隨後對艾吉爾森展開調查，搜索他的住處，並在屋內尋獲蘇菲亞失蹤當日所穿的短褲、一把帶有血跡的刀子以及一把彎曲的螺絲刀。此外，也在他的浴室中發現血跡。

蘇菲亞的遺體直到28日才在里約熱內盧市北部的一間垃圾處理場被發現。當時她的屍體被丟棄在回收貨櫃內。警方指出，遺體被用防水布包裹，而她的雙手雙腳則是被鐵絲綑綁，全身有多處被砍傷痕。

艾吉爾森被逮後聲稱，他原本計劃在垃圾處理場將少女的屍體粉碎，徹底湮滅證據，但是因為執行上有困難，所以改用別的方法棄屍。他也坦承，殺人前曾性侵蘇菲亞。他聲稱，是因為害怕少女將被性侵的事告訴別人，才會殺人滅口。

蘇菲亞的父親事發後找到女兒的日記，發現女兒生前在日記上寫道自己曾經遭到性侵。家屬懷疑，蘇菲亞可能已經多次遭到艾吉爾森性侵。而在蘇菲亞失蹤後不久，也有另一名女孩報警表示，自己同樣在數年前遭到艾吉爾森的虐待。

根據驗屍結果，艾吉爾森在極度興奮和殘暴的狀態下，刺殺蘇菲亞至少35次，包括她的後腦勺、胸部、腳以及背部都有多處刀傷。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

ET快訊
快訊／表弟奪FMVP！　雲豹宣布發730萬獎金
巧遇「亮綠色青蛇」！　絕美照片千人驚呼
南北韓持續敵對！　金正恩嚴禁北韓小孩取「這名字」
阿沁私約Faye「遭女方偷錄音」！　公司發聲：考慮提告
孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連發3限動：我沒中邪
黃仁勳穿上93號球衣！　練投英姿曝光
快訊／台啤雲豹奪隊史首冠　表弟狂轟24分24籃板

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國網紅做的！靖國神社遭噴紅漆　他灑尿拍片：報復排核廢水

美防長：美中兩軍將恢復聯絡　盼對方屆時接電話

「狂殺49女」屍體餵豬吃！加拿大連環殺人魔判關終身　獄中遇襲亡

巴西11歲少女「四肢綑綁」陳屍垃圾場　生前日記痛苦曝性侵

以色列提三階段停火協議　關鍵要素一次看

搶拍富士山！外國旅客「違停亂象」　日本政府直接蓋一座停車場

川普被定罪！痛罵法官暴君魔鬼　怒批美國司法威脅民主

南北韓持續敵對！　金正恩嚴禁北韓小孩取名「統一」

剪刀插進公園溜滑梯！兇手竟是韓16歲屁孩　被逮還辯：好玩啊

出生僅6周！男嬰睡覺遭「養8年哈士奇」咬死　新手爸媽悲痛發聲

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下

阿彌陀佛姐唱佛歌19年！　偕博恩上夜市傳唱引圍觀

黃仁勳霸氣請全場喝飲料　與民眾合照、簽名超親民

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

重機騎士停紅燈被名車撞　男乘客拿刀開嗆：來互X啊

中國網紅做的！靖國神社遭噴紅漆　他灑尿拍片：報復排核廢水

美防長：美中兩軍將恢復聯絡　盼對方屆時接電話

「狂殺49女」屍體餵豬吃！加拿大連環殺人魔判關終身　獄中遇襲亡

巴西11歲少女「四肢綑綁」陳屍垃圾場　生前日記痛苦曝性侵

以色列提三階段停火協議　關鍵要素一次看

搶拍富士山！外國旅客「違停亂象」　日本政府直接蓋一座停車場

川普被定罪！痛罵法官暴君魔鬼　怒批美國司法威脅民主

南北韓持續敵對！　金正恩嚴禁北韓小孩取名「統一」

剪刀插進公園溜滑梯！兇手竟是韓16歲屁孩　被逮還辯：好玩啊

出生僅6周！男嬰睡覺遭「養8年哈士奇」咬死　新手爸媽悲痛發聲

中國房屋集中老化風險加速　民宅倒塌頻傳

烤鴨買一送一！高雄福華餐飲優惠連推1個月　7歲以下吃Buffet免費

規劃成立「體育暨運動發展部」　賴清德：預計年編200億預算

快訊／表弟卡森斯勇奪冠軍賽MVP　雲豹隊史首冠宣布發730萬獎金

興奮見到黃仁勳　葉總變小粉絲：想跟他合照

500人齊聚響應世界自行車日！　嘉義市YouBike 2.0零失竊率

職稱掛主任！領薪水才知「沒加班費」　他一問原因愣：當我笨蛋嗎

中國網紅做的！靖國神社遭噴紅漆　他灑尿拍片：報復排核廢水

摟長腿女友！詐騙首腦「包手哥」遭逮　辯百萬贓款是母親節紅包

快訊／許皓程爭冠失利哭了！　淚謝戰神給執教機會「救贖」自己

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

孫安佐泰呼麻闖民宅露下體　屋主報警雙方和解

登機時「空服員打招呼」隱藏用意曝

陪朋友面試竟過關　卡車司機變身空少

17歲女騎士遭卡車斬首　頭顱噴飛還戴著安全帽

即／日DMM交易所「100億台幣」比特幣遭駭

夫妻「富唱富隨」爽中20億刮刮樂：多做善事

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

通膨指標大致符合預期　美股大漲574點

即／德國爆「隨機殺人」　男子一刀刺進警察脖子

日本財務省認干預匯市　過去5周砸近9.8兆日圓

俄軍全面攻烏 奪880平方公里土地

印度嫩媽搭車遭下藥性侵　流血躺路邊

更多熱門

相關新聞

17歲女騎士遭卡車斬首　頭顱噴飛還戴著安全帽

17歲女騎士遭卡車斬首　頭顱噴飛還戴著安全帽

巴西一名少女騎車外出時，對向車道竟然出現一輛橫載木材的卡車，而木材不但超出車體，甚至超出至少女所在的車道，導致她閃避不及被斷頭。少女的頭顱遭拋飛數公尺，當場死亡。

印度嫩媽搭車遭下藥性侵　流血躺路邊

印度嫩媽搭車遭下藥性侵　流血躺路邊

殺人犯被關進監牢！他獸性大發硬上獄友

殺人犯被關進監牢！他獸性大發硬上獄友

假問路真性侵！松山之狼2年犯案21次　監院糾正北市府：未提報社安網

假問路真性侵！松山之狼2年犯案21次　監院糾正北市府：未提報社安網

躺急診室遭性侵　22歲女向護士求救

躺急診室遭性侵　22歲女向護士求救

關鍵字：

巴西兇殘少女性侵殺人

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐回台首直播！

狄鶯驚爆想離婚！受夠孫家人

YTR眾量級家寧「願所有相遇都恰逢其時」發聲

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

超商咖啡買7送7！姓名中1字免費喝

即／凌晨1：10分地震！14縣市預估震度3級以上

五月天阿信神隱網路7天　深夜突發聲

花蓮01:10發生5.5地震　最大震度4級

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

父重男輕女　37年後要女兒扶養被打臉

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

兒患罕病「智商只有2-4歲」！

楊繡惠88歲爸阿西突癱軟急診

花蓮旅宿「丘丘森旅」7月起暫時停業

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

更多

最夯影音

更多

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面