巴西11歲少女「四肢綑綁」陳屍垃圾場　生前日記痛苦曝性侵

▲少女遭前繼母的哥哥性侵殺害。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

巴西的里約熱內盧市一名11歲少女被發現四肢遭綑綁、全身被砍至少35刀後，陳屍於垃圾處理場，震驚全國。而兇手則是少女前繼母的哥哥，警方目前已依性侵、殺人、藏匿屍體等嫌疑將他逮捕。少女的父親事後也在女兒的日記發現，少女曾遭到兇手性侵，因此警方懷疑，嫌犯涉嫌反覆性侵、虐待死者。此外，少女的遺體被發現時，身上有超過35個遭砍的刀痕，手段極其兇殘。

根據《巴西日報》報導，11歲受害少女蘇菲亞（Sophia Angelo Verozo da Silva）27日早上7時出門上學後，便徹底失蹤。而監視器畫面則在數個小時後拍到，少女與47歲嫌犯艾吉爾森（Edilson Amorim Filho）走在一起。

警方隨後對艾吉爾森展開調查，搜索他的住處，並在屋內尋獲蘇菲亞失蹤當日所穿的短褲、一把帶有血跡的刀子以及一把彎曲的螺絲刀。此外，也在他的浴室中發現血跡。

蘇菲亞的遺體直到28日才在里約熱內盧市北部的一間垃圾處理場被發現。當時她的屍體被丟棄在回收貨櫃內。警方指出，遺體被用防水布包裹，而她的雙手雙腳則是被鐵絲綑綁，全身有多處被砍傷痕。

艾吉爾森被逮後聲稱，他原本計劃在垃圾處理場將少女的屍體粉碎，徹底湮滅證據，但是因為執行上有困難，所以改用別的方法棄屍。他也坦承，殺人前曾性侵蘇菲亞。他聲稱，是因為害怕少女將被性侵的事告訴別人，才會殺人滅口。

蘇菲亞的父親事發後找到女兒的日記，發現女兒生前在日記上寫道自己曾經遭到性侵。家屬懷疑，蘇菲亞可能已經多次遭到艾吉爾森性侵。而在蘇菲亞失蹤後不久，也有另一名女孩報警表示，自己同樣在數年前遭到艾吉爾森的虐待。

根據驗屍結果，艾吉爾森在極度興奮和殘暴的狀態下，刺殺蘇菲亞至少35次，包括她的後腦勺、胸部、腳以及背部都有多處刀傷。

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