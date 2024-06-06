女上尉遭襲胸摸下體！空軍士官長伸狼爪被判刑　不服上訴結果曝

▲小花遭到同僚性侵，對方的妻子還打來求情，拜託她撤告。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者劉人豪／高雄報導

空軍一名張姓士官督導長趁著與上尉女軍官小花（化名）共處一室的機會，伸出狼爪侵犯對方，儘管遭到拒絕，仍舊持續惡行，直到小花向軍中學長求救，才終於停手。屏東地院審理後，依照強制猥褻罪，士官長1年有期徒刑，士官長不服上訴，遭高等法院高雄分院駁回維持原判。

根據判決書內容，小花與士官長是同事的關係，不過分屬不同單位，2人之間沒有曖昧或感情糾紛，不過某天小花待在租屋處時，張男突然來訪，2人先是在租屋處樓下聊天，接著對方提出「要到租屋處坐一坐」的要求，小花礙於情面不好意思拒絕，只好將人帶上樓。

豈料上樓以後，士官長突然露出真面目，開始毛手毛腳，強行以手環抱、伸入衣服內撫摸胸部，伸手觸碰小花的私密處，並且口手並用侵犯，嚇得小花不斷拒絕。由於遲遲無法阻止惡行，小花實在沒有辦法，只能向軍中的學長求救，等到對方來電後，順勢離開、接起電話，才成功阻止了士官長的惡行。

小花掙脫狼爪以後，藉著「軍中朋友要來訪」的理由，將士官長趕走，晚間也到派出所報警、驗傷，並且向士官長提告。等到隔天以後，小花還接到士官長、士官長妻子致電，請求她撤告、不要鬧上法院。

士官長落網後則指稱，當時因為跟小花有了肢體接觸，感受到對方沒有拒絕，加上氣氛到了，所以才會更進一步，直到最後對方喊「不可以」，他也立即停手，雖然行為有性騷擾，但沒有強制猥褻。

屏東地院審理後認為，從小花與朋友的對話、事後到身心科就診的紀錄，以及案發後的情緒反應來看，可以證明小花遭到侵犯所言非虛，士官長的證詞則不足採信，因此最後依照強制猥褻罪，判處1年有期徒刑。士官長不服上訴，高雄高分院判決駁回，維持原判。