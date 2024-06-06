被吹紅牌不爽！女球員「一拳揍在對手臉上」　網炸鍋：應該抓去關

▲基波伊被裁判給了紅牌後，憤怒地往對手的臉揍了一拳 。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

剛果民主共和國6月3日與摩洛哥舉行了一場友誼賽，不料比賽進行到2:1、摩洛哥領先剛果時，球場上的球員卻意外爆發衝突，剛果球星基波伊（Ruth Kipoyi）突然一拳打在了摩洛哥球員的臉上，點燃現場足球迷的怒火。

據《每日郵報》報導，事發時，26歲的基波伊因攻擊性衝撞，被紅牌罰下。這時，幾名摩洛哥球員上前與基波伊理論，摩洛哥球員馬拉比特（Yasmine Mrabet）也試圖讓基波伊冷靜下來，但被怒火遮蔽了雙眼的基波伊，一句話也聽不進去，徑直向馬拉比特的下巴揮出一記左勾拳，將對方擊倒在地。

| Super joueuse mais aucun contrôle sur elle-même quand elle est frustrée.



Passée entre les mailles du filet face au Bénin mais là on ne peut pas la défendre #mobulute https://t.co/aF6Bcyn1KA pic.twitter.com/6ZzAB7ky0e — Joueurs Congolais (@JoueursCD) June 3, 2024

基波伊的行為瞬間點燃了摩洛哥球員的怒火，讓兩隊陷入混戰，現場觀眾也對基波伊打人一事非常不滿，當場對她報以噓聲。

現場畫面在網上曝光後，許多球迷也對基波伊的行為感到非常憤怒，紛紛表示基波伊應該為其行為付出代價。有網友認為，「這樣的襲擊行為應該被判入獄」，也有人表示「不一定要終身禁賽，但肯定應該是長期禁賽，還要附帶巨額罰款」。

比賽最後，摩洛哥以3比2贏得了比賽，被基波伊打了一拳的馬拉比特也在終場哨響後發布聲明，強調「這種暴力行為不應被接受。在競賽中，分歧和緊張是難免的，但有些界限不應被逾越。」