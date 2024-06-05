25年來首度！　韓國瑜現身委員會：打詐尚未成功、朝野仍須努力

▲韓國瑜無預警出席內政委員會。（圖／記者陳家祥攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院內政委員會今（5日）審查俗稱打詐專法的「詐欺犯罪危害防制條例草案」，立法院長韓國瑜在下午3時30分更突然現身委員會，到場關心審查進度，雖然沒有針對法案發言，但仔細聆聽近30分鐘後離開，讓在場立委相當驚訝。韓國瑜晚間透過臉書表示，「打詐尚未成功，朝野仍須努力」，要立法院、行政院一起加油，解民之憂。

韓國瑜今日下午親臨內政委員會關切打擊詐騙修法進度，全程只聆聽未發言，大約半小時才離去。韓國瑜稍早指出，下午利用行程的空檔，專程前往內政委員會，聆聽參與委員與警政司法單位間對「詐欺犯罪危害防制條例」草案，專業修法意見。

韓國瑜表示，關注打詐的議題、更給專注投入修法的委員們打氣！期盼立法院儘速完成「打詐四法」的專業審查、通過院會三讀，給行政院、給警政司法單位更好更完善的法規武器，全力打詐、解民之憂、作全民的後盾。

韓國瑜呼籲，「打詐尚未成功，朝野仍須努力」，謝謝內政委員會、謝謝朝野委員共同的投入與戮力審查，「立法院、行政院一起加油！」

另外，名嘴黃揚明也指出，根據資深國會助理的說法，韓國瑜今天列席委員會的舉動，至少是王金平1999年擔任立法院長這25年以來，國會議長親自參與委員會法案審查過程的首例。過去，立法院正副院長即使會分配到各委員會（韓國瑜目前隸屬外交國防委員會），但依慣例不會實質參與委員會的法案初審會議，每個會期只會在第一次會議進行召委選舉時到場簽到、投票而已。

黃揚明續指，且下午的內政委員會召委是民進黨籍的吳琪銘，因此，韓國瑜抵達會場前約30分鐘左右，特地先請幕僚到內政委員會先告知吳琪銘召委稍晚他將會列席的訊息，而現場的國民黨立委徐欣瑩、牛煦庭、許宇甄等人，都是在韓國瑜抵達前不久，才被黨團助理通知此事。「韓國瑜這次罕見列席委員會的舉動，是他自己主動提議，還詢問幕僚這樣做會不會造成委員會或各黨派立委的困擾。」

