快訊／寶林第5死！53歲女搶救2個多月「等不到換肝」多重器官衰竭亡

▲寶林茶室爆發罕見毒素「邦克列酸」食物中毒案。（資料照／記者張乃文攝）

記者洪巧藍／台北報導

寶林茶室出現第5例死亡！北市衛生局長陳彥元今（5）日晚間證實，寶林茶室重症個案中53歲女性收治三總加護病房，雖然經過2個多月搶救，肝臟已經無功能且沒有等到換肝，今天下午因為感染問題不幸過世，死因為多重器官衰竭。

寶林茶室信義A13店爆發食品中毒案件，個案都檢出罕見毒素「邦克列酸」引發關注，根據疾管署寶林專案通報，累積有35人通報，其中33人檢驗邦克列酸陽性，僅有最後2名通報者檢驗陰性。

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通報個案中原僅剩下2名重症個案收治加護病房治療，今日晚間再傳出1人死亡，陳彥元受訪證實，收治在三軍總醫院的女性個案在今日下午因為感染問題過世。他進一步解釋，加護病房中病患本來就容易遭受感染，而這名個案肝臟已經沒有功能、免疫能力下降，也沒有等到換肝而不幸往生；而這也是寶林茶室食品中毒案第5名死者。

根據衛福部統計資料，這名死亡個案是一名53歲女性，在3月22日在寶林食用寶林滑蛋河（河粉）後出現噁心、嘔吐、頻繁腹瀉、腹脹，被收治三總加護病房。

至於最後一名重症個案，被收治在萬芳的46歲女性，於4月中旬接受肝臟移植。陳彥元表示，根據院方給他的資料，該個案目前恢復良好，朝正向發展，雖然仍收治在加護病房，近期有機會轉入一般病房，並且進行復健。