虎尾就業中心徵才迎端午　麥當勞、石二鍋等企業釋出94職缺

▲虎尾就業中心明天將辦理「面試包粽！迎端午辦徵才」，活動結合徵才、ESG永續推廣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

端午節將至，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心將於明（6）日上午辦理「萬粽一薪職有為你」聯合徵才活動，共邀「麥當勞」、「HOLA」、「石二鍋」、「摩斯漢堡」、「老先覺」、「德興滷肉飯」6家廠商到場招募，合計釋出94個「服務業」職缺，另也提供「燦坤履歷代收服務。

虎尾就業中心說明，參與聯合徵才的廠商有「和德昌股份有限公司（麥當勞）」、「和樂家居股份有限公司（HOLA）」、「群品餐飲股份有限公司（石二鍋）」、「安心食品服務股份有限公司（摩斯漢堡）」、「老先覺功夫窯燒鍋」、「永濠食品行（德興滷肉飯）」等六家廠商，另也提供「燦坤實業股份有限公司」履歷代收服務。

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活動響應ESG環保永續政策，明日將特別邀請勞動部多元就業開發單位，社團法人雲林縣心生活發展協會到場，單位結合舊衣回收再利用理念，將家中廢棄不用的布料再生為有用的包包或其他日常用品，當天將免費提供30位民眾體驗粽子零錢包DIY活動。

除6月6日的聯合徵才活動，虎尾就業中心也推出快閃端午週「零錢包粽活動」，6月7日之前至虎尾就業中心及轄下就業服務據點辦理求職服務，即可獲得粽子零錢包一個，數量合計200個；轄下共有土庫、元長、台西、褒忠、麥寮、水林、北港、口湖等8個就業服務據點，歡迎至鄰近的就業服務台或虎尾就業中心申請服務，把握限量好禮。

虎尾就業中心廖家偉主任表示，為了推廣轄內的「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」輔導單位商品，邀請雲林縣虎尾鎮建國眷村再造協會/虎尾眷村眷味廚房、雲林縣瓊埔合作農場、口湖梧北社區發展協會、青創樂活推展協會、口湖鄉金湖休閒農業發展協會、土庫鎮崙內社區發展協會等6家單位共同推出等21種端午優惠商品，6月10日前單筆消費滿500元，即加贈文青環保購物袋一只。