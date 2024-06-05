　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

虎尾就業中心徵才迎端午　麥當勞、石二鍋等企業釋出94職缺

▲虎尾就業中心明天將辦理「面試包粽！迎端午辦徵才」，活動結合徵才、ESG永續推廣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾就業中心明天將辦理「面試包粽！迎端午辦徵才」，活動結合徵才、ESG永續推廣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

端午節將至，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心將於明（6）日上午辦理「萬粽一薪職有為你」聯合徵才活動，共邀「麥當勞」、「HOLA」、「石二鍋」、「摩斯漢堡」、「老先覺」、「德興滷肉飯」6家廠商到場招募，合計釋出94個「服務業」職缺，另也提供「燦坤履歷代收服務。

虎尾就業中心說明，參與聯合徵才的廠商有「和德昌股份有限公司（麥當勞）」、「和樂家居股份有限公司（HOLA）」、「群品餐飲股份有限公司（石二鍋）」、「安心食品服務股份有限公司（摩斯漢堡）」、「老先覺功夫窯燒鍋」、「永濠食品行（德興滷肉飯）」等六家廠商，另也提供「燦坤實業股份有限公司」履歷代收服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動響應ESG環保永續政策，明日將特別邀請勞動部多元就業開發單位，社團法人雲林縣心生活發展協會到場，單位結合舊衣回收再利用理念，將家中廢棄不用的布料再生為有用的包包或其他日常用品，當天將免費提供30位民眾體驗粽子零錢包DIY活動。

除6月6日的聯合徵才活動，虎尾就業中心也推出快閃端午週「零錢包粽活動」，6月7日之前至虎尾就業中心及轄下就業服務據點辦理求職服務，即可獲得粽子零錢包一個，數量合計200個；轄下共有土庫、元長、台西、褒忠、麥寮、水林、北港、口湖等8個就業服務據點，歡迎至鄰近的就業服務台或虎尾就業中心申請服務，把握限量好禮。

虎尾就業中心廖家偉主任表示，為了推廣轄內的「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」輔導單位商品，邀請雲林縣虎尾鎮建國眷村再造協會/虎尾眷村眷味廚房、雲林縣瓊埔合作農場、口湖梧北社區發展協會、青創樂活推展協會、口湖鄉金湖休閒農業發展協會、土庫鎮崙內社區發展協會等6家單位共同推出等21種端午優惠商品，6月10日前單筆消費滿500元，即加贈文青環保購物袋一只。

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►溪洲大橋砂石車爆胎撞護欄　2警車戒護竟遭追撞！現場慘狀曝

►豪雨農損！雲林稻田倒伏農民憂災損擴大搶收　 農業處籲勿青割

►端午送暖！台中福華捐千粽...西螺福興宮偕西螺警局共襄善舉

►期待一整年！飛沙國中免費大啖原肉牛排　滿足喜悅溢於言表

 

ET快訊
畢業生高樓丟椅破牆嗆「辦不了我」　校方：會要求學生和家長賠償
全台濕答答！雨連下7天
唐治平拒認屍！可憐母恐被集體火化
快訊／大學教職員8樓墜落　宣告不治
獨／崔佩儀兒貝克宇將攻讀研所　「寶貝犬妹妹」全身腫瘤急回台
快訊／台版藍可兒懸案　關鍵老公摔死
快訊／台積電宣布捐大學、高中40億元！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

補輸液缺口！衛福部花2億進口400萬瓶救急　周五討論專案製造核價

畢業生摔椅破牆嗆「辦不了我」　校方：會要求學生和家長賠償

中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方發推回應了

明起全台濕答答！雨連下7天　北部連假回溫飆30度

妹子應徵「LINE回2個字」　面試秒取消！全場吵翻：沒禮貌　

六月份「超強運三生肖」　專家：財運亨通　幸福大爆發

高鐵首個美食街啟用　拉麵、日式泡芙、甜品店進駐左營站

抽中黃仁勳簽名顯卡！幸運學生PO網轉賣「開價35萬」　全場傻

虎尾就業中心徵才迎端午　麥當勞、石二鍋等企業釋出94職缺

分科測驗7月12、13日登場　明起開放報名

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

許光漢忘記《想見你》內容　夢想「躺著賺」：有不正直的時候XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

補輸液缺口！衛福部花2億進口400萬瓶救急　周五討論專案製造核價

畢業生摔椅破牆嗆「辦不了我」　校方：會要求學生和家長賠償

中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方發推回應了

明起全台濕答答！雨連下7天　北部連假回溫飆30度

妹子應徵「LINE回2個字」　面試秒取消！全場吵翻：沒禮貌　

六月份「超強運三生肖」　專家：財運亨通　幸福大爆發

高鐵首個美食街啟用　拉麵、日式泡芙、甜品店進駐左營站

抽中黃仁勳簽名顯卡！幸運學生PO網轉賣「開價35萬」　全場傻

虎尾就業中心徵才迎端午　麥當勞、石二鍋等企業釋出94職缺

分科測驗7月12、13日登場　明起開放報名

補輸液缺口！衛福部花2億進口400萬瓶救急　周五討論專案製造核價

最低13100起！中華eMOVING「綠牌電動車」祭出限時199元資費

AI點餐機幫「張忠謀愛店」業績翻倍！佳世達：外籍旅客也不用害怕

沙崙戰士接替橋頭勇士　台南高鐵驚現開價5字頭

「要來輸贏嗎？」花蓮男當街遭轟3槍　竟是前妻帶現任幹的

Gino約會女伴被拍發聲！　媽媽1反應逗樂他：越來越瞭囉

邱軍唱台語歌「夯到連日本人都翻唱」　演出邀約暴增五成

「灰毛小薩摩耶」美容師以為發霉連洗3次澡　牠回家生氣嚶嚶哭

吉力吉撈變回「捕手砲」！葉總讚：守備越來越進入狀況

開BMW上街被盯上！他竟撞債主拖行30m　路人支援也被噴辣椒水

唐吉軻德驚見老鼠爬貨架　衛生局：店家已加強清潔

生活熱門新聞

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

好市多悄上架「洗腎神物」　會員反感：抵制！

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

雲林麵攤蛤蜊湯80隔天140　老闆理由讓他傻眼

女粉掀衣挺胸求簽名！鄉民見「3兆奶」：老黃被性騷

黃仁勳和「神級大人物」同年月日生！網驚呆

台大醫科女神小馮「真實近況曝光」　PTT震驚

「芒種」來了！6禁忌曝光「千萬別剪髮」

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

「4星座」2024下半年出運了！事業財運大爆發

明起雨區擴大「南部下最猛」　端午節鋒面攪局天氣曝

今明「全台有雨」　連假天氣出爐

0403大地震後　玉山變矮了

更多熱門

相關新聞

屏東警友會致贈粽子　慰勞員警辛勞

屏東警友會致贈粽子　慰勞員警辛勞

端午連假即將到來，因應湧入縣內旅遊人車潮，屏東縣政府警察局員警犧牲假日投入治安、交通工作，倍極辛苦，屏東縣警察之友會新任理事長廖學環今(5)日率員慰問警察局端午安康，致贈粽子共1170顆，慰勞縣警局、交通隊以及各派出所等員警辛勞。

賴清德談藍白聯手　信心喊話籲團結

賴清德談藍白聯手　信心喊話籲團結

端午節破財危機！這3星座要當心

端午節破財危機！這3星座要當心

鹿港超萌多多龍掀熱潮　1500個「角落小夥伴」限量送

鹿港超萌多多龍掀熱潮　1500個「角落小夥伴」限量送

肯德基端午限定8大組合優惠一次看

肯德基端午限定8大組合優惠一次看

關鍵字：

就業中心端午節徵才活動環保永續粽子零錢包

讀者迴響

熱門新聞

唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

亞馬遜部落連網路！村民沉迷色情片

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國富商」身世起底

即／唐治平曝「3關鍵」堅決不認屍！　不排除報失蹤

好市多悄上架「洗腎神物」　會員反感：抵制！

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

賓士撞麵攤　肇事者因病過世店家求償無門

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰

李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

更多

最夯影音

更多

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面