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鹿港超萌多多龍掀熱潮　1500個「角落小夥伴」6／7日限量送出

▲鹿港慶端陽點燈送1500個超萌燈球。（圖／彰化縣政府提供）

▲鹿港慶端陽點燈送1500個超萌燈球。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府今年發放超萌「多多龍」小提燈，掀起收集熱潮，「鹿港慶端陽」將在連假端午連假登場，6月7日晚間7點在舊鹿港溪水中舞台舉辦小鎮光影藝術節開燈儀式，將送出限量1500個特製「角落小夥伴」燈球，現場還有從日本飛來的角落小夥伴人偶，活動精彩非凡。

縣長王惠美表示，「2024鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」將於6月7日晚間7點在舊鹿港溪水中舞台舉行開燈儀式，並將贈送特製「角落小夥伴」燈球，限量1500個。

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▲鹿港慶端陽點燈送1500個超萌燈球。（圖／彰化縣政府提供）

今年還有特別從日本飛來的角落小夥伴人偶也會到現場與觀眾見面。此外，縣府首度與日本San-X創作的療癒系IP「角落小夥伴」合作，將這群形象鮮明、可愛又療癒的角色帶到鹿港，這是「角落小夥伴」今年在台灣首場大型戶外展出，將展出至8月4日。

此次藝術節將持續到8月4日，並在6月8日到6月10日端午連假期間舉行一系列的鹿港慶端陽活動。除了重頭戲夜間國際龍舟賽，還有多項活動，如河中舞台音樂表演、探索小鎮集章樂、鹿港人文小旅行、美食市集、傳統宮廟煎堆及祈福活動、觀光工廠優惠手作體驗等。鹿港鎮公所也舉辦「2024鹿港四季紅-夏鬧端陽系列活動」，活動精采多元，熱鬧非凡，絕對是端午假期最夯的旅遊熱點。

▲鹿港慶端陽點燈送1500個超萌燈球。（圖／彰化縣政府提供）

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