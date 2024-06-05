　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

變電箱竄煙險釀災　南消四大呼籲夏暑酷熱用火用電需小心

▲台南市新化區4日晚間發生變電箱起火事件，幸好店員反應及時，迅速將店內總電源關閉，民眾趕緊報警，並利用店內滅火器進行初期滅火而未釀災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市新化區4日晚間發生變電箱起火事件，幸好店員反應及時，迅速將店內總電源關閉，民眾趕緊報警，並利用店內滅火器進行初期滅火而未釀災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新化區4日晚間發生一起變電箱起火引發的火警事件，店外變電箱伴隨著間歇的爆炸聲及濃煙，現場店員反應及時，迅速將店內總電源關閉，路過民眾聽聞爆炸聲聲響趕緊報警，並隨即利用店內的滅火器進行初期滅火。

入夏用電量大、負載重，因此變電箱恐爆炸起火。根據消防署統計資料顯示，建築物火災起火原因中電氣因素多年來皆高居第一，起火處則以廚房、臥室及客廳分居前三。民眾應定期檢查臥室及客廳等常用空間的電器安全，並遵守用電「不」超過負載、電氣「不」綑綁折損、插頭「不」潮濕汙損、插頭「不」用時要拔起、電器旁「不」放可燃物，及選購電器時「沒有」商品檢驗合格安全標章不買不用之「五不一沒有」原則，以降低火災風險，營造一個安全的居住環境。

▲台南市新化區4日晚間發生變電箱起火事件，幸好店員反應及時，迅速將店內總電源關閉，民眾趕緊報警，並利用店內滅火器進行初期滅火而未釀災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四大隊大隊長蔡國保呼籲，民眾平時應加強用火用電安全管理外，也應定期巡檢場所用電設備。本次變電箱起火事件，所幸店員反應及時及民眾第一時間撲滅火勢，避免火災發生造成生命財產損失。同時也提醒民眾，如果發現場所有漏電現象，請儘速與台電聯絡或撥打1911電力搶救專線。

▲台南市新化區4日晚間發生變電箱起火事件，幸好店員反應及時，迅速將店內總電源關閉，民眾趕緊報警，並利用店內滅火器進行初期滅火而未釀災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯亦呼籲，家中若有安裝「住宅用火災警報器」，當火災發生第一時間，即可發生高分貝警示聲告知周邊所有人，有效降低民眾生命財產損失及避免憾事發生。「住宅用火災警報器」便宜、安裝迅速並能24小時持續偵測家中是否有火災發生，是居家的守護神，可保障全家人生命財產安全。

ET快訊
獨／性侵小6童重判17年半！女老師秀對話截圖：是他陷害我
新莊大拜拜！　6台「8億限量超跑」助陣
波多野結衣16年前出道照曝光！　AV達人Respect：她還
快訊／總統府前事故！　廂型車直撞花圃
快訊／鴻海配息「創掛牌新高」！　郭台銘94億元入袋
大逆轉！　「塑膠海馬」專家鑑定：是真的
快訊／賴清德：台灣願互利共榮　呼籲中國共同維護和平

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全校最後一次畢典！　環球科大學生會用心畫下溫馨休止符

張麗善領軍18家廠商參展台北食品展　推廣在地精品展現競爭力

輝達將於台灣設置兩中心　張麗善：全力爭取到雲林

重視員工健康　台南麻豆新樓醫院舉辦員工健康促進活動

變電箱竄煙險釀災　南消四大呼籲夏暑酷熱用火用電需小心

南消一大東山分隊　舉辦白河大地震60週年東山記憶防震宣導

人工智慧創新！提升治療品質取代人腦？　專家：AI始終是工具

端午3天連假出遊　屏東市景點交通資訊報你知

花蓮洄瀾之星正式出爐　「那就醬樂團2人組」奪首獎獲15萬

彰化再伸援手！副議長率隊傳愛　親送2萬顆當地粽挺花蓮

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

許光漢忘記《想見你》內容　夢想「躺著賺」：有不正直的時候XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

全校最後一次畢典！　環球科大學生會用心畫下溫馨休止符

張麗善領軍18家廠商參展台北食品展　推廣在地精品展現競爭力

輝達將於台灣設置兩中心　張麗善：全力爭取到雲林

重視員工健康　台南麻豆新樓醫院舉辦員工健康促進活動

變電箱竄煙險釀災　南消四大呼籲夏暑酷熱用火用電需小心

南消一大東山分隊　舉辦白河大地震60週年東山記憶防震宣導

人工智慧創新！提升治療品質取代人腦？　專家：AI始終是工具

端午3天連假出遊　屏東市景點交通資訊報你知

花蓮洄瀾之星正式出爐　「那就醬樂團2人組」奪首獎獲15萬

彰化再伸援手！副議長率隊傳愛　親送2萬顆當地粽挺花蓮

吃了34年都沒發現！小熊軟糖包裝竟然是這樣開　超強收納巧思簡直顛覆童年

全校最後一次畢典！　環球科大學生會用心畫下溫馨休止符

王義川節目發言爆12件申訴　NCC出手！要求三立限期說明

詹子賢用眼神表達不滿　平野惠一：可以理解心情

獨／性侵小6童重判17年半！女老師喊冤　秀對話截圖：是他陷害我

臺灣證券交易所攜手香港上海滙豐證券　舉辦今年台灣首場實體引資活動

婁峻碩又被認錯「哈囉舒華」！　滿頭問號曬截圖：我黑的像炭

服務犬求救眼神盯飼主　急忙帶路原來是「球卡洞裡了」

分科測驗7月12、13日登場　明起開放報名

快訊／高雄大貨車追撞拖板車！車頭嚴重凹陷　駕駛一度受困

柴犬縮腳自認喵星人　主人笑問：是貓嗎ＸＤ

地方熱門新聞

NVIDIA拜會長庚醫院　共同推動AI智慧醫療產業

護理師荒！　桃園市議員揭引發關病床潮

桃園客家局七大館舍　推出「HAKKA任意門」活動

貨運司機體重120公斤　達文西手術成功減重30公斤

連假期間萬巒豬腳街將設「行人徒步區」

三芝秘境「山豬堀荷花田」　拍照打卡送多肉盆栽

桃園新型「組合式減速平台」　外縣市來取經

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

南投警搜山26.5小時　奇蹟式救回走失受困9旬翁

年近九旬拿碩士　周義祥創中原大學紀錄

高雄4.4星燒肉店驚傳火警！濃煙狂竄

桃園市議會國民黨團龍舟隊　4次集訓奪佳績

公車動態系統全國首創3種「我要上車」使用方式

甫獲同意增編15人即傳出單位解編　雲林環保局澄清

更多熱門

相關新聞

新竹市3553戶大停電！民眾駕車撞變電箱　台電：已修復

新竹市3553戶大停電！民眾駕車撞變電箱　台電：已修復

台電指出，今(27)日下午新竹市金山街地區發生停電，台電說明，13時53分因民眾車輛撞擊路邊變壓器設備，造成新竹市金山社區金山街及光復路一段等一帶共3553戶停電。台電獲報後立即派員至現場搶修，並先行於3分鐘內，13時56分轉供復電2138戶（逾六成），再於14時30分轉供復電1265戶，累積復電九成五用戶，剩餘150戶於16時33分修復完畢。

富士康越南廠傳被政府要求「減少30％用電」

富士康越南廠傳被政府要求「減少30％用電」

冷氣還沒開「度數已爆了」！他嚇：都裸睡了

冷氣還沒開「度數已爆了」！他嚇：都裸睡了

台南佳里區博愛街民宅火警疑電器起火

台南佳里區博愛街民宅火警疑電器起火

27歲職軍酒駕撞爛變電箱翻車！爬出車外求：不要報警

27歲職軍酒駕撞爛變電箱翻車！爬出車外求：不要報警

關鍵字：

變電箱釀災用電小心

讀者迴響

熱門新聞

唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

亞馬遜部落連網路！村民沉迷色情片

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國富商」身世起底

好市多悄上架「洗腎神物」　會員反感：抵制！

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

即／唐治平曝「3關鍵」堅決不認屍！　不排除報失蹤

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰

李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好

賓士撞麵攤　肇事者因病過世店家求償無門

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

更多

最夯影音

更多

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面