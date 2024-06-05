變電箱竄煙險釀災　南消四大呼籲夏暑酷熱用火用電需小心

▲台南市新化區4日晚間發生變電箱起火事件，幸好店員反應及時，迅速將店內總電源關閉，民眾趕緊報警，並利用店內滅火器進行初期滅火而未釀災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新化區4日晚間發生一起變電箱起火引發的火警事件，店外變電箱伴隨著間歇的爆炸聲及濃煙，現場店員反應及時，迅速將店內總電源關閉，路過民眾聽聞爆炸聲聲響趕緊報警，並隨即利用店內的滅火器進行初期滅火。

入夏用電量大、負載重，因此變電箱恐爆炸起火。根據消防署統計資料顯示，建築物火災起火原因中電氣因素多年來皆高居第一，起火處則以廚房、臥室及客廳分居前三。民眾應定期檢查臥室及客廳等常用空間的電器安全，並遵守用電「不」超過負載、電氣「不」綑綁折損、插頭「不」潮濕汙損、插頭「不」用時要拔起、電器旁「不」放可燃物，及選購電器時「沒有」商品檢驗合格安全標章不買不用之「五不一沒有」原則，以降低火災風險，營造一個安全的居住環境。

第四大隊大隊長蔡國保呼籲，民眾平時應加強用火用電安全管理外，也應定期巡檢場所用電設備。本次變電箱起火事件，所幸店員反應及時及民眾第一時間撲滅火勢，避免火災發生造成生命財產損失。同時也提醒民眾，如果發現場所有漏電現象，請儘速與台電聯絡或撥打1911電力搶救專線。

消防局局長李明峯亦呼籲，家中若有安裝「住宅用火災警報器」，當火災發生第一時間，即可發生高分貝警示聲告知周邊所有人，有效降低民眾生命財產損失及避免憾事發生。「住宅用火災警報器」便宜、安裝迅速並能24小時持續偵測家中是否有火災發生，是居家的守護神，可保障全家人生命財產安全。