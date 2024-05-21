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富士康越南廠傳被政府要求「減少30％用電」　去年夏季爆缺電

▲▼鴻海、Foxconn、富士康LOGO。（圖／路透）

▲鴻海富士康越南廠傳出被要求減少30%用電。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

台灣科技大廠鴻海（2317）是全球最大電子代工製造商，旗下在越南北部的6家富士康工廠負責組裝蘋果（Apple）電子產品。根據路透社21日刊載的獨家報導，據2名知情人士透露，越南官員要求富士康越南北部的組裝廠自願減少30％的用電量。

根據路透社報導，富士康在越南北部工廠去年曾發生電力中斷問題，據透露，越南官員要求富士康自願減少30％的電力使用。另外2名業內人士表示，越南政府這項節能措施，是為了預防去年夏季由於電力短缺釀成損失的情況再次發生，這項請求已發送給多家製造商。

其中一名知情人士表示，越南當局對富士康提出的要求是以「鼓勵」方式，並非規定要求（requirement），對工廠生產沒有任何影響。

越南去年5月和6月的熱浪導致北部地區電力短缺，據世界銀行初步估算，商業活動中斷造成了14億美元（約新台幣452億元）的損失，相當於越南國內生產總值（GDP）的0.3％。越南總理范明正3月向外國投資者承諾，不會再發生電力短缺的問題。

隨著中美國貿易緊張加劇，越南正在逐漸開放接納跨國公司，部分企業為分散風險，將工廠從傳統的製造基地中國遷移至越南。蘋果公司在越南的供應商數量過去一年內從25家增加到35家，執行長庫克4月在河內與范明正會面時也承諾增加對越南的投資支出。

據報導，富士康在越南北部包含北江省在內共有6家工廠，當地政府稱富士康在那裡組裝蘋果的MacBooks和iPads。越南的省級國有電力分銷公司「北江電力公司」（Bac Giang Power Company）3月聲明指出，已要求工業園區和當局「協調實施節電」。不過，越南各省的節約能源措施似乎不盡相同，另一個北方省分工業園區的官員稱，5月已有部分製造商被要求減少電力消耗。

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