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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談「打詐4法」態度　黃國昌憂加重詐欺刑度「不符合被害者期待」

▲民眾黨立委黃國昌質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

行政院長卓榮泰上任後擬定「打詐4法」，立院內政委員會今排審其中《詐欺犯罪危害條例》，並邀請內政部長劉世芳備詢。對於行政院版本《詐欺犯罪危害條例》態度，民眾黨團總召黃國昌5日回應，此次很多行政管理上的條文，民眾黨都支持且尊重，但對組織犯罪型態導致的加重詐欺犯行，目前打詐專法的刑度設計跟調整，恐無法符合被害者期待。

針對綠白對打詐修法有無共識，黃國昌5日於立院受訪時表示，針對行政院整個綁在一起的「打詐4法」，每一條法律都要細緻的來看，例如現在司法法制委員會處理的《科技偵查法》，科技偵查手段應用於打詐上非常重要，但也絕對不只有在打詐，從掃除黑幫、重辦國安案件，非常多社會上重要且會去侵害一般人民權利，使諸多人被害的刑事犯罪行為，都需要科技偵查手段。

黃國昌提及，只是行政院延宕這麼多年，今天提出的《科偵法》竟然只有11條，而且實質條文本來都是應該規範在《刑事訴訟法》當中，這樣的立法體例適不適當，有非常多基層檢察官、《刑事訴訟法》學者都提出質疑，「劍青檢改」於今年召開的研討會當中，有非常多與會檢察官、《刑事訴訟法》學者都主張，讓本來應該規範在《刑事訴訟法》當中的，就規範在《刑事訴訟法》當中。

黃國昌指出，至於今天在內政委員會處理的《詐欺犯罪危害條例》部分，關於在詐欺犯罪的刑度上，因為過去輕判情況真的太嚴重，以台版柬埔寨來講，自己在司法法制委員會上，不管是公聽會或質詢，都數度提到台版柬埔寨主嫌「藍道」怎麼從小弟變首腦，整個刑事審判過程中，為什麼一而再再而三輕縱，可以犯了32個加重詐欺，結果一天的牢都沒坐？

黃國昌說，此次行政院版的打詐專法中，有許多在行政管制上面的條文，民眾黨都支持，也都尊重行政院提出的意見，但是在問題核心的重中之重，也就是對於造成非常多民眾家破人亡的加重詐欺犯行，特別是透過組織犯罪型態導致的加重詐欺犯行，目前在政院版提出的打詐專法中，刑度上的設計跟調整，恐怕沒辦法符合人民跟被害者期待。

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