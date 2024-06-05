黃國昌曝拆除違建進度　嗆民進黨側翼搞不清狀況「別信口開河」

▲民眾黨團總召黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立院民眾黨團總召黃國昌的汐止老家違建事件，網紅「四叉貓」日前再到該地點拍照，並質疑拿到拆除執照超過半年，卻依然沒拆完。對此，黃國昌5日說明，是有他人因不知名原因，把電表掛在他的老家上，所以還在請台電辦會勘，找尋可移電表的地點，「有些民進黨側翼搞不清楚狀況，就不要在那邊信口開河。」

針對四叉貓質疑黃國昌汐止老家違建案，拿到拆除執照至今都沒拆完一事，黃國昌5日於立院受訪時表示，目前按照當初申請的拆除計畫，然後一直在進行實施拆除工作，「中間過程的延宕，我是覺得有些民進黨側翼搞不清楚狀況，就不要在那邊信口開河。」

黃國昌提及，自己詢問過，因為有人把電表掛在他家的牆壁上，要申請移電表，所以跟台電公司辦了好幾次會勘，而在其他人不知道為什麼且沒有法律原因的狀況下，竟把電表掛在他老家牆上這件事上，台電也說無從可考，但要按照法定程序進行，就必須與台電辦會勘，等台電能找到可移電表的地點後才能繼續拆除，否則如果直接拆除，會發生非常嚴重問題。

黃國昌強調，所有事情一切都按照拆除計畫在進行中，「請綠營側翼放心，我黃國昌已經花這麼多時間、精神去申請拆除執照要拆除，絕對不會跟總統賴清德一樣『賴』著不拆。」