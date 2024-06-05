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賴清德提「百億青年海外圓夢基金」　教育部：分3年編列

▲教育部將分三年編列百億七年海外圓夢基金。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部將分3年編列百億海外圓夢基金，讓青年拓展國際視野。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

總統賴清德選前曾表示將設立「百億青年海外圓夢基金」，鼓勵青年開拓國際視野。教育部長鄭英耀今（5日）舉辦上任後首次媒體座談，提及教育部將分3年編列，已經啟動研議與規劃作業，希望達到擴大投資高等及技職教育發展，以及國際合作與多元產業人才培育，並研議其他創新計畫。

教育部長鄭英耀今天與媒體進行座談，提出「本土、團隊創新、國際」為三大施政核心理念，並針對12主題進行說明，包括從今年8月起，鼓勵公立及非營利幼兒園試辦臨時照顧服務，並建立全民AI素養，將運用生成式AI技術，引導學生學習自我診斷，未來將賦予技職學校轉型為單科專門學校，並致力打造一個學生少擔心、教師少壓力、家長少擔憂的教育環境。

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針對總統賴清德選前曾表示將設立「百億青年海外圓夢基金」，鄭英耀表示，教育部將研議設立「百億青年海外圓夢基金」，傾聽大專校院與青年聲音，提供最真切的逐夢協助，預計分成3年編列，現在已經啟動研議與規劃作業，希望達到擴大投資高等及技職教育發展，以及國際合作與多元產業人才培育，並研議其他創新計畫。

鄭英耀進一步表示，針對國內具專業職能或學術發展潛力，但因社經文化弱勢而缺乏機會的青年學子，將給予更多實際資源，讓青年們有更多機會到國外增進歷練，培養全球化技能。同時教育部也會鼓勵國際生來台學習交流，促使彼此之間增進瞭解，讓台灣走進世界，世界走進台灣。

面對輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳帶來的AI風潮，鄭英耀表示，台灣掌握半導體先進製程，更是全球產業供應鏈關鍵，將攜手各大專校院培育量子電腦、機器人、AI、精準醫療、元宇宙等各項前瞻領域人才。

鄭英耀指出，AI、數位學習已是學生基本能力，將以中小學扎根、大學跨域學習以及全民建立AI素養為階段執行策略，完備數位學習支持系統、達到數位平權，並進入下一世代AI人才培育。在民國113年至114年，將繼續優化中小學網路環境，完成新版「中小學數位教學指引3.0」，並運用生成式AI技術，引導學生學習自我診斷。

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