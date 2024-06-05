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黃仁勳肯定台灣人才　教長：從中小學扎根「全民建立AI素養」

▲▼教育部長鄭英耀首次媒體座談。（圖／記者許敏溶攝）

▲鄭英耀（中）拿出黃仁勳列舉的17所大學名單，反駁台灣教育是不好。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳訪台帶動AI風潮。教育部長鄭英耀今（5日）表示，黃仁勳演講時列出17所合作學校名單，9成以上來自大學和科技學院，「誰說我們的教育是不好的。教育部努力建立全民AI素養，將運用生成式AI技術，引導學生學習自我診斷，更將攜手各大專校院培育量子電腦、機器人、AI、精準醫療、元宇宙等各項前瞻領域人才。

教育部長鄭英耀今天舉辦上任後首場與媒體座談會，提出「本土、團隊創新、國際」為三大施政核心理念，並針對12主題進行說明，包括從今年8月起，鼓勵公立及非營利幼兒園試辦臨時照顧服務，並建立全民AI素養，將運用生成式AI技術，引導學生學習自我診斷，未來將賦予技職學校轉型為單科專門學校，並致力打造一個學生少擔心、教師少壓力、家長少擔憂的教育環境。

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面對輝達黃仁勳帶來的AI風潮，鄭英耀表示，台灣掌握半導體先進製程，更是全球產業供應鏈關鍵，將攜手各大專校院培育量子電腦、機器人、AI、精準醫療、元宇宙等各項前瞻領域人才。

鄭英耀今天也引述黃仁勳在台北電腦展演講時，列出17所合作大學名單，鄭英耀指出，黃仁勳列出學校不只是台成清交，更重要的還包括許多科技大學、私立大學。台灣文化非常謙虛，但這些年台灣引以為傲的科技產業，不管是材料，或IC設計、製程，這些人才幾乎90%以上都是來自大學和科技學院，「誰說我們的教育是不好的。」

面對社會快速變遷，鄭英耀指出，應當思考人才培育要更周延、與時俱進，呼籲社會各界要鼓勵在第一線上認真教學的教師，因為這些老師為台灣培養出非常優秀人才，連黃仁勳都echo（附和）。

此外，鄭英耀指出，AI、數位學習已是學生基本能力，將以中小學扎根、大學跨域學習以及全民建立AI素養為階段執行策略，完備數位學習支持系統、達到數位平權，並進入下一世代AI人才培育。在民國113年至114年，將繼續優化中小學網路環境，完成新版「中小學數位教學指引3.0」，並運用生成式AI技術，引導學生學習自我診斷。

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