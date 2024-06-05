課綱刪文言文挨批　鄭英耀：重點是激發興趣「不一定要讀多少篇」

▲對於歐桂芝批108課綱去中國化，鄭英耀（圖中）反擊，認為重點在老師如何激發學生學習興趣。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

北一女中教師區桂芝屢次批判108課綱，批判課綱去中國化，大量刪減文言文。教育部長鄭英耀今（5日）正面回擊，指108課綱經過學者專家討論，鼓勵學子思辨，對哲學與邏輯思考有正面幫助，而文學底韻是否厚實，重點是老師如何激發學生的學習興趣，而不是一定要讀多少篇。

桂芝屢次再公開場合批判108課綱，認為108課綱去中國化，甚至在立法院的公聽會上，認為108課綱讓學生高中三年壓力倍增，完全沒有顧慮教學現場問題，探究與實做變成累死學生，自主學習則是失效學習，也讓學生能力低落，呼籲教育部廢除108課綱，暫時使用舊課綱，再設計新的課綱，讓現在陷入悲劇的災難停止。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭英耀今天舉辦上任後首場媒體座談，對於媒體詢問108課綱去中化問題，鄭英耀指出，學習要靠老師引發興趣，學生文學底韻是否厚實，更重要的是國文老師如何引發學生對文本學習的興趣，這才是重點，而不是一定要讀多少篇。

鄭英耀進一步表示，第一線教育工作者應該很清楚，若沒有激發學生學習興趣，學生就無法投入太長時間。希望老師在關鍵時刻，扮演讓學生有興趣的引導者，這才是重點，何況108課綱歷經學者專家的討論，並鼓勵學子思辨，從生活上實踐。