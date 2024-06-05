新型「F126級護衛艦」安放龍骨　2028年交付德軍

▲F126級護衛艦模型。（圖／德國聯邦國防部）

記者黃聖庭／綜合報導

德國新一代F126級護衛艦（Fregatte 126）於3日在沃爾加斯特的佩內造船廠內，舉行1號艦「下薩克森號」（Niedersachsen）鋪設龍骨儀式，預計2028年交付德國海軍，未來還另有建造3艘。

F126級護衛艦長166米、寬21.7米、排水量約10000噸，是德國聯邦國防軍最大的戰艦，每艘可容納最多198名士兵；能進行全球三維海戰，攻擊水下、水面和空中的目標，未來任務包括海域監視、實施禁運、支援特種部隊以及疏散行動。此外，可透過安裝特殊的任務模組，適應各種任務需求。

▲德國聯邦國防部長鮑里斯·佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）出席龍骨安放儀式。（圖／德國聯邦國防部）

德國海軍初步訂購4艘護衛艦，每艘造價13.7 億歐元（約490億台幣），外加2艘選擇艦還需議會通過預算，主要由達門造船（Damen Shipyards Group）承包建造，其他還包含65家德國公司參與，過程超過70%在國內生產。

國防部長鮑里斯·佩斯托瑞斯表示，F126級護衛艦在國土和北約聯盟的防禦是至關重要的，鑑於當前的安全挑戰，德國必須致力於保障安全的航道。