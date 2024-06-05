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白布一蓋突睜眼！7旬翁「全身血便」倒地3天　惡臭中死而復生

▲▼白布一蓋突睜眼！7旬翁「全身血便」死而復生。（圖／翻攝自khaosod）

▲警方經過初步檢查，確認男子已經死亡，沒想到他卻突然睜開眼睛呼吸。（圖／翻攝自khaosod）

記者王佩翊／編譯

泰國烏隆府一名72歲男子全身赤裸躺在家中，不但四肢腫脹，一旁還有血跡與糞便，嚇得鄰居連忙報案。然而正當所有人準備搬運他的「遺體」時，老翁卻突然「復活」，不但睜開眼睛，還開口呼吸。所有人連忙通報救護車，並將他送往醫院搶救。

根據khaosod報導，烏隆府警方4日下午3時接獲村民通報稱，一名72歲男子康山（Konsan，音譯），被發現陳屍家中，不但身體腫脹，且傳出濃濃臭味。據悉，最初發現的鄰居先是聞到疑似腐爛屍臭味，覺得有異，透過窗戶查看後，發現老翁躺在地上一動也不動，且身旁全是血跡與糞便。

事發地點是一個剛建成沒多久的新屋，村長得知後，隨即爬上窗戶，進入屋內後打開大門，準備讓救援人員進屋處理屍體。警方抵達現場後，也看見72歲屋主全身赤裸躺在地上，經過初步檢查，判斷老翁已經死亡，因此前往車上拿用來覆蓋屍體的白布。

警察蓋上白布後，便等待法醫抵達現場進行檢驗，沒想到此時卻發現老翁突然睜開眼睛，張口呼吸。他連忙高喊，「還沒死！還沒死！」隨後救援人員緊急將老翁送往醫院急救。

男子的鄰居們透露，他的妻子住在曼谷，孩子們則在國外工作，而這間新房是孩子特地為父親所建。事發前，鄰居們已經3天沒看到老翁出門，並且聞到惡臭，因此覺得有異。沒想到透過窗戶查看後，竟看到他赤裸躺在地上，以為他因病去世，立即報警。

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