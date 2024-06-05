正妹美容師「染怪病」四肢截肢！　赴星國工作為保命砸光積蓄

記者王佩翊／綜合報導

新加坡一名馬來西亞籍的年輕美容師因為細菌感染，導致突發疾病失去意識，最終在治療過程中，四肢發黑壞死，且因感染造成敗血症，只能截肢保命。而她為了治病在新加坡花光積蓄，如今卻因為工作簽證被取消，恐怕要被遣返回馬來西亞。

根據《新明日報》報導，37歲林艾玲2016年到新加坡當美容師，而愛漂亮的她也經常四處拍照、旅遊，怎知2023年10月卻因為一場大病，人生180度轉變。她表示，最初出現發燒、腹痛以及全身無力的症狀，就醫後仍未好轉，因此2天後再次就診。

一開始醫生以為她只是食物中毒，怎知第二次就醫時，醫師發現不對勁，隨即安排她到急診室，沒想到沒過多久她便失去意識。等到她清醒時，才知道自己一度命危，全身插滿儀器。

醫師指出，她雖然恢復意識，但是因為細菌感染，身體狀況依舊不好，心臟強度不高，無法提供足夠的氧氣給大腦，如果繼續放任這個情況下去會腦死，因此建議她打針，讓血液流向心臟，以確保大腦可以運作，但是卻直言，這種治療方法會有後遺症，包含「失去身體的某部分」。

她的家人一開始以為只是失去手指，沒想到四肢都開始發黑、沉重，最終因為細胞全部壞死，細菌感染導致敗血症，只能在同年11月29日截斷四肢保命，而這距離她首次發病僅1個多月。

為了治病，林艾玲花光30萬新幣（約新台幣721萬元）的積蓄，如今不但沒有收入，未來因為四肢遭截斷，也難以繼續美容師的工作，甚至還因為工作簽證被取消，恐怕將被遣返回馬來西亞。