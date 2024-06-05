失智母「不知兒暴斃」！伴屍活活餓3天　大小便失禁無人知

▲鄰居到屋內查看之後，才發現男子死亡，而他的母親則是虛弱躺在床上。（圖／翻攝自khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國一名男子陳屍家中，被發現時已經屍體膨脹，散發出濃烈腐臭味，然而與他同住的高齡母親因為失智，就這樣伴屍數日。警方趕往現場時，老婦人身體狀況不佳、大小便失禁，疑似已經數日沒有進食，連忙將她送往醫院治療。

根據khaosod報導，泰國信武里府警局6月4日下午4時接獲通報稱，在一間住宅內發現一名男子死亡。而警方隨即與醫生、救援志工一同趕往現場查看。事發地點是一棟單層住宅，而一群人抵達現場時，大門的木門已經打開，但是內側的鐵門仍關著。

警方隨後在屋內發現一具55歲男性屍體，死者身穿黑色背心與黑色短褲，由於屍體已經明顯膨脹，初步判斷死亡時間已有數日，而現場也散發出濃烈的腐爛屍臭味。

令其他人震驚的是，警方竟在另一間房內發現死者高齡80歲的母親。由於她因年邁失智，被發現時身體狀況不佳且大小便失禁，疑似是在兒子死後多日都不曾進食與補充水分，救護人員緊急將她送往醫院治療。

根據警方調查，男子的子女平時在外地工作，由於聯絡不上父親，因此請求鄰居幫忙到家中查看，怎知鄰居進入屋內後，便發現男子已經死亡數日。據悉，男子長期患病，健康狀態不良，先前也曾因跌倒導致無法工作，因此留在家中照顧失智的母親。而他的妻子也在不久前去世。

初步調查後，警方已將遺體送交法醫進行屍檢，並協助安置死者年邁的失智母親。