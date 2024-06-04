魔音穿腦北韓受不了！　南韓想重啟擴音喇叭「夜間可傳34公里遠」

▲北韓於2016年1月進行第4次核試時，南韓方面曾開啟擴音設備進行喊話。（資料照／CFP）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）近期以來對南韓施放了近千枚「糞便氣球」，南韓當局正在討論反制對策，而其中一種選項就是恢復對北韓的擴音器，其威力可讓廣播聲音最遠傳至34公里外。南韓一名退役將領透露，北韓人無法把耳朵掩住，也無法阻止廣播放送，因此這招數就像是「卡在喉嚨的刺」一樣難纏。

根據韓聯社報導，對於徹底封閉境外消息的北韓而言，南韓能夠傳達訊息的方法並不多，以往的短波廣播電台和發送USB等方式雖然有效，但近來因為北韓當局嚴加管制，效果不彰。南韓政府2日展現出不排除恢復對北韓使用擴音設備的動向之後，北韓當晚就宣布暫時停止空飄氣球，似乎擺出了退讓的姿態。

一名具有豐富南北韓軍事會談經歷的南韓退役將領3日匿名透露，以北韓軍隊的立場而言，南韓的擴音器就像是「卡在喉嚨裡的一根刺」一樣，不但無法阻止南韓透過喇叭大聲放送宣傳內容，也沒辦法把耳朵摀住，充耳不聞，因此每當雙方舉行軍事會談時，北韓軍方就會不斷要求南韓拆除擴音器。

▲南韓士兵2018年拆除心理戰所使用的邊境擴音設備。（圖／路透）

南韓擴音器的威力究竟有多大，韓聯社報導解釋，以地面上的固定式擴音器而言，若輸出功率開到最大值，在夜間約可傳至24公里遠，白天則為10多公里。另外，車輛搭載的移動式擴音器性能更佳，聲音可傳到比固定式設備更遠10公里，夜間傳播距離甚至可以遠至超過邊境的開城地區。

▲南韓擴音設備最遠可以傳播約34公里遠。（圖／路透）

南韓過往曾多次利用擴音器播送流行歌曲、新聞、天氣等聲音訊息，目的是讓年輕一代的北韓軍人產生心理動搖，對於北韓軍方指揮部而言，前部隊軍心不穩是一項重大問題，這也是為何北韓在軍事會談中每每談及拆除擴音器的原因。

報導提到，南韓在軍事分界線（MDL）一帶最多曾經設有10多台對北韓的固定式擴音裝置，移動式擴音裝置則有40多台，但根據2018年4月27日南北韓領袖共同簽署的《板門店宣言》協議下，固定式擴音器已經被拆除，保管在庫，移動式裝備的車輛則停放在附近的部隊基地。