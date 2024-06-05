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跳上北捷讓謝盈萱女神陪你一起測眼力！蔡司智銳鏡片「創意車廂」通勤不當低頭族

▲▼ 北捷,台北捷運,謝盈萱,創意,車廂,蔡司,智銳鏡片,通勤。（圖／資料照）

▲近期，北捷車廂有不少乘客經歷「甫上車就被『人』一路盯下車」的體驗！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

不少網友發現，最近搭上臺北捷運板南線，無論坐在哪個位子或站在車門邊，都感覺到有一雙迷人又銳利的眼睛在背後緊盯著，「就好像是有人在看著我……」難道北捷正在上演什麼戲碼？隨著愈來愈多人搭上這部列車，本來的疑惑也逐一被破解，揭曉的謎底讓眾多網友都笑噴，原來一直「緊迫盯人」的就是——雙金影后謝盈萱！

雙金影后謝盈萱不僅在近日接下「德國蔡司智銳鏡片」代言人角色，也首次和蔡司智銳鏡片一同登上北捷車廂，從車門、車側到車廂連接處都可以和影后清晰又明亮的視線對到眼，車頂甚至還有「超巨瞳孔」，地板、車側也有讓人會心一笑的互動設計，就是要每天通勤的乘客別再只顧著滑手機，動動眼睛由上到下觀察創意車廂，還能順便檢測眼力！

▲▼ 北捷,台北捷運,謝盈萱,創意,車廂,蔡司,智銳鏡片,通勤。（圖／資料照）

▲偌大的「眼睛」引來乘客討論，看上去沉浸感十足！

現代人重視體內外保養，積極想讓自己活得比實際年齡還年輕，但什麼都防了卻忘了幫靈魂之窗防初老，近視一族的老花症狀也有年輕化的趨勢，謝盈萱就表示自己也是苦主之一！因為從小有近視，現在又多了老花的困擾，時常因為看遠、看近的游移轉換而覺得視線卡卡，更要多花時間讓視線重新對焦。為了不讓自己錯過保養眼睛的黃金時期，現在有機會在板南線搭上期間限定創意車廂的你，不妨就跟著女神謝盈萱一起檢查眼力！德國蔡司智銳鏡片這回把北捷車廂創意換裝成「眼鏡店」，從地板到車側都能測起來，快揪朋友一起「面對現實」。

▲▼北捷,台北捷運,謝盈萱,創意,車廂,蔡司,智銳鏡片,通勤。（圖／資料照）

▲地板上的標語，提醒乘客把眼睛移開手機視窗，看看四周的「創意風景」。

▲▼北捷,台北捷運,謝盈萱,創意,車廂,蔡司,智銳鏡片,通勤。（圖／資料照）

▲站著的通勤族看過來，測測自己能看到多小字級的文字！

▲▼ 北捷,台北捷運,謝盈萱,創意,車廂,蔡司,智銳鏡片,通勤。（圖／資料照）

▲▼車廂的創意呈現讓乘客好奇掃描QR code或翻拍，想了解關於「這個時代」需要的智銳鏡片資訊。

▲▼ 北捷,台北捷運,謝盈萱,創意,車廂,蔡司,智銳鏡片,通勤。（圖／資料照）

有鑒於現代人手邊有多種行動裝置，過去的用眼習慣可能只是單純盯著書本或電腦的「靜態視覺」，現在則是經常要在電腦、手機、平板甚至智能手錶等裝置上游移的「動態視覺」，當眼球不停在轉動，眼睛也愈來愈容易感到疲憊。因此，堅持「鏡片也該與時俱進」的德國蔡司智銳鏡片，以SmartView 2.0技術為核心，為現代人打造屬於「這個時代」的鏡片設計，力求滿足6～50歲以上全年齡層對於鏡片的需求。針對近視合併老花的現代人，團隊更是全面升級「3D智能動態光學」與「眼齡優化技術」等兩大專利，「智能動態光學」是透過3D物體空間模擬，在鏡片表面上，就數個距離和方向進行多次演算，進而優化鏡片設計，為數位多屏時代現代人忙碌雙眼提供更好的輔助。

▲▼ 北捷,台北捷運,謝盈萱,創意,車廂,蔡司,智銳鏡片,通勤。（圖／資料照）

▲▼蔡司SmartView 2.0技術為當今不時需要快速游移的視線，帶來更舒適的視覺體驗，不同年紀也都有相對應適合的專屬鏡片。

▲▼北捷,台北捷運,謝盈萱,創意,車廂,蔡司,智銳鏡片,通勤。（圖／資料照）

「眼齡優化技術」則是藉由AI演算，以個別配戴者的數據與最適合目前年齡的眼睛參數、瞳孔大小等大數據進行匹配，打造出跨時代、同時也是能因應個別配戴者不同用眼需求的蔡司智銳鏡片；包括適合6～19歲的蔡司智銳單光Young鏡片、20～29歲的智銳單光鏡片、30～49歲的3C數位鏡片，以及50歲以上的智銳多焦點鏡片，讓近視、老花一族也能在多屏切換的過程中，享受輕鬆游移的流暢視線，一起洞察數位生活全視界！

▲▼ 北捷,台北捷運,謝盈萱,創意,車廂,蔡司,智銳鏡片,通勤。（圖／資料照）

▲▼知性滿滿的代言人照，也吸引女神謝盈萱的粉絲自拍「合影」！

把握這段時間，搭上板南線期間限定的創意車廂，如果真的測出視界卡卡又模糊的症狀，別忘了找時間前往全台蔡司授權眼鏡店預約「蔡司優視力」專業驗光服務，為自己挑選專屬「這個時代」的鏡片，全面守護最重要的靈魂之窗！

▲▼ 北捷,台北捷運,謝盈萱,創意,車廂,蔡司,智銳鏡片,通勤。（圖／資料照）

衛部醫器陸輸壹字第003556號｜北市衛器廣字第113050258號｜使用前請詳閱說明書

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