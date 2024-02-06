近視＋老花！多屏切換眼睛難對焦　謝盈萱戴「這個時代」的蔡司智銳鏡片視界不卡卡

▲雙金影后謝盈萱被初老症找上「眼」，造成生活與工作上許多不便，讓她開始注重眼睛保養。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者蔡明華）

記者胡至欣／採訪報導

德國蔡司智銳鏡片全面升級上市，雙金影后謝盈萱以全白俐落造型搭配眼鏡現身代言，展現知性魅力。剛迎來44歲生日的她身材膚況都保養得宜，散發自信光采，但她卻不諱言自己已經被初老症找上「眼」。

▲謝盈萱出席德國蔡司智銳鏡片全面升級上市記者會。（圖／德國蔡司提供）

「你慢慢會發現看劇本很吃力，你看3C或是晚上出門的時候，就會覺得視力沒有以前那麼好！」謝盈萱笑說現在讀劇本，甚至要拜託助理把字體印到最大，客製化成「謝盈萱專屬版本」。不僅如此，她也提到前陣子在歐洲地鐵上發生的糗事，「他們都喜歡燈暗暗的這樣，然後我就是看我手機的地圖導航，我發現我看不到字！在地鐵外的時候我還看得到，進了地鐵之後我發現看不到，所以我就得把它截圖下來，然後再把那個字拉大才看得到，那次是有很深的感覺。」

▲近視加上老花雙重困擾，讓謝盈萱開始注重眼保養及鏡片選擇。（圖／記者湯興漢攝）

其實謝盈萱從小就有近視，現在又多了老花困擾加倍，除了看近不清楚，視線游移轉換也很卡，需要花點時間對焦，造成生活與工作上許多不便，讓她開始注重眼睛保養，「像是多吃一些葉黃素，有時候會熱敷一下，因為會開始有一些『流目油』的跡象，所以就是基本護理，但其實有好的鏡片來輔助雙眼，眼睛保健也能事半功倍。」戴上專為數位多屏時代所推出的蔡司智銳鏡片後，她才發現原來看得清楚、看得輕鬆是件很容易的事情！

▲記者會現場提供視覺行為追蹤體驗。（圖／德國蔡司提供；以下同）

事實上現代人3C產品不離身，甚至一個人身上可能擁有二到三個以上的3C裝置，除了近視問題之外，老花也有年輕化趨勢！因為視線需要在周遭生活與數位裝置間不斷來回轉換，導致雙眼負擔加劇，常常一到下午眼睛就開始感到疲累不堪。記者會現場便提供視覺行為追蹤體驗，透過繪製的視線熱圖，分析出數位多屏時代下複雜的視線軌跡。

▲蔡司台灣總經理章平達表示因為頻繁使用3C數位裝置人們用眼習慣已改變。

進入數位多屏時代後，民眾走路移動間都在滑手機，用眼習慣已經從「靜態視覺」，改變為「動態視覺」。蔡司台灣總經理章平達表示，「國民現在用手機的時間平均超過7小時！但是現在我們用手機的方式，不只是在看，我們看手機，還要同時寫報告、聽報告，更加恐怖的是再加上不同的智能設備，例如智能手錶，所以你的眼球不停地在轉動，因此我們的眼睛越來越容易疲憊。」

▲蔡司行銷暨業務總監周信成表示鏡片也該與時俱進，以因應不同年齡的用眼需求！

數位科技不斷發展，鏡片也該與時俱進！屬於「這個時代」的蔡司智銳鏡片以SmartView 2.0技術為核心，全面升級「3D智能動態光學」與「眼齡優化技術」等兩大專利，提供眼鏡族更好的雙眼輔助。蔡司行銷暨業務總監周信成進一步說明，「智能動態光學」是透過3D物體空間模擬，在鏡片表面上，就數個距離和方向進行多次演算，來優化鏡片設計，幫助獲得更好的動態視覺品質；「眼齡優化技術」則是藉由AI演算，找出最適合目前年齡的眼睛參數、瞳孔大小，可以用不同的鏡片設計，以因應不同年齡層實際上的用眼需求。

▲全新升級「這個時代」的蔡司智銳鏡片正式上市。

全新升級的跨時代蔡司智銳鏡片系列正式上市，滿足6~50歲以上全年齡層需求，有適合6~19歲的蔡司智銳單光Young鏡片、20~29歲的智銳單光鏡片、30~49歲的3C數位鏡片，以及50歲以上的智銳多焦點鏡片。消費者可前往全台蔡司授權眼鏡店預約「蔡司優視力」專業驗光服務，挑選出專屬自己「這個時代」的鏡片。2024/1/1-2/29凡購買蔡司智銳鏡片全系列乙副，即能擁有蔡司磁吸式手機卡套支架一個。

詳情請見：https://www.facebook.com/zeissvision.taiwan