一進北捷車廂每個人超困惑　網嘆「矮子的惡夢」！官方曝原因

▲中央立柱消失了。（圖／翻攝北捷網頁）



網搜小組／劉維榛報導

走進北捷車廂，熟悉的中央立柱悄悄消失了！一名網友直呼，最近搭北捷時，看到每個旅客都一臉困惑，因為一進車廂超寬敞，原來中央立柱不見了，讓原PO好不習慣。文章引發炸鍋討論，網友反應兩極化，「很多小朋友一上車就是猴子爬杆撲上去，沒了也好」、「矮子的惡夢！」

一名網友在《Threads》驚呼，最近搭北捷時，發覺走道特別空，「為啥中間的桿桿不見了，每個人進來都超困惑？」

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畫面可見，進入車廂後，只有上方的扶把，走道直接貫通到底，沒有任何一支立柱。

文章曝光後，網友反應兩極化，「之前就有在說要改造，騰出空間，因為總是有一堆旅客上了車就好像找到人生靠山的，黏在那根柱子就跟脊椎斷了一樣動都不動，還有整根抱著當作他家的」、「很多小朋友一上車就是猴子爬杆撲上去，沒了也好」、「天花板中間可以再加一支橫桿嗎？淡水信義線有的有，中和新蘆線幾乎沒看到...然後人又爆多」。

有人則哀號，「這超恐怖的啦...我平衡感真的很差，在中間每次都差點跌倒」、「矮子的惡夢」、「我覺得抓中間的桿子比抓上面的拉環還要穩」、「我也會抱著那根欸...但是只有人很少的時候才會，有時候很累想靠著，門邊被靠滿只能靠它，現在沒了」。

為了讓空間優化，北捷說明，參考韓國、新加坡等國外地鐵作法，自去年8月1日起試辦改裝中和新蘆線2部列車，將第2至5節車廂車門前方中央立柱移除，車廂上方環形扶桿、手拉環均保留，創造更加順暢的搭乘動線，讓攜帶大型行李、嬰兒車、使用輪椅的旅客進出更便利。