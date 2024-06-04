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桃園智發會攜手新屋高中　用AI及遊戲為范姜古厝寫「故事」

▲新屋高中用AI及遊戲為范姜古厝寫故事

▲遊戲設計專業導師引導新屋高中學生設計邏輯、素材生成運用。(圖／智發會提供)

記者楊淑媛／桃園報導

為推展AI及遊戲設計，桃園市政府智慧城鄉發展委員會辦理「AI×探索×實踐」在地創生遊戲工作坊，在桃園青創團隊暴風數位公司帶領下，新屋高中學生以范姜古厝為主題進行發想、開發出四款文字冒險遊戲；讓高中生透過AI生成遊戲素材，利用遊戲企劃練習邏輯思考，結合新范姜古厝史蹟發想故事，在學生的視角下而有了新的生命。

市府智發會指出，為期3天的工作坊，第一天由遊戲設計專業導師，引導學生認識設計邏輯、素材生成與運用，再學習以開源TuesdayJS引擎創作文字冒險遊戲。同學們也練習使用Image Creator、Leonardo.Al等平台進行AI圖片生成，藉由下達明確指令創作遊戲角色。新屋高中學生認為，接觸生成式AI後瞭解有這麼多創意應用方式，也知道素材使用時要小心版權與智慧財產權等法規問題。

為了讓遊戲的故事背景能更扣合在地元素，學生們先前往范姜古厝認識在地歷史，也將相關歷史脈絡與可能需要的素材進行記錄與拍攝，並思考遊戲該如何發展？該如何實踐創意？由邱安儀等5位同學創作的偵探冒險遊戲「范姜祖堂」，是以清末明初偵探調查范姜古厝舊時案件為背景，帶領玩家認識歷史故事與地方特色。

▲新屋高中用AI及遊戲為范姜古厝寫故事

▲新屋高中學生藉由活動體認遊戲設計過程邏輯思考的重要。(圖／智發會提供)

邱安儀表示，3天的時間內大家學習到如何進行故事情節設計與程式排版，是一個非常難得的學習經驗。完成作品「請不要拍照」的張歆翎與陳品聿，則提到製作遊戲的過程遇到許多挫折，像是故事講述因拍照而誤觸禁忌的主角，必須解答各項問題才能回到現代，製作過程遇到好幾次遊戲線與問答情節無法銜接，必須一一排除各種問題才能順利進行下去，也讓她們體會到邏輯思考的重要性。

擔任成果講評的魚拓遊戲負責人廖元瑜提到，四組學生製作出不同風格的文字冒險遊戲，像是「老屋歷險記」、「范姜夢迷」是單線故事敘述、「請不要拍照」的多線型雙結局，以及「范姜祖堂」結合數位繪本概念，讓他對新屋高中學生潛力深表肯定。

▲新屋高中用AI及遊戲為范姜古厝寫故事

▲新屋高中「在地創生遊戲工作坊」四組學生製作出不同風格的文字冒險遊戲。

新屋高中王保堤老師也認為，這次活動不僅讓學生有機會走入在地、實踐創意，在業師的帶領下，也讓孩子看見用AI來探索，用遊戲來實踐的契機。希望未來有更多這樣的活動，讓更多學生參與其中，一起看見數位轉瞬的世界，也發現在地創生的可能！

智發會主委吳肇銘表示，市府積極推動「智慧桃園」，除了要讓市政服務更創新便民，也鼓勵青年學子運用科技自我探索及自主學習。本次活動特別與新屋高中合作，希望將數位培力課程結合在地創生，透過AI及遊戲設計的導引練習邏輯思維，也讓地方學子對家鄉產生更深刻的連結與想像。

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