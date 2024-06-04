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大陸 大陸焦點 特派現場

山東聊城舉行兩岸媒體行　朱鳳蓮：共同推進兩岸和平發展

▲▼國台辦新聞發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲國台辦新聞發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／山東報導

山東聊城今（4）早舉行「共赴兩河之約 同享水城之美」海峽兩岸記者聊城行活動啟動儀式，國台辦發言人朱鳳蓮致詞指出，短影音成為兩岸民眾獲取資訊的重要形式，希望更多民眾能參與到兩岸交流當中，共同推進雙方關係和平發展。

在今早的啟動儀式，朱鳳蓮、山東省台辦主任張連三、省台辦副主任范存榮等陸方官員出席，有來自兩岸和香港近30位記者和自媒體人參加。

朱鳳蓮指出，大陸網民已有10.92億，其中看短影音的用戶達10.76億，台灣網路用戶也超過2000萬，短影音成為兩岸民眾獲取資訊的重要形式，希望藉由新媒體的方式，多角度、全方位地展示聊城、展示山東，展示對古老文明和現代生活融合的思考。

山東省台辦副主任范存榮表示，山東是人口大省、文化大省、經濟大省，是中華文明重要發祥地之一，素有「孔孟之鄉，禮儀之邦」的美譽，近年來山東和台灣兩地同胞不斷走近走親，各領域交流日益密切，融合發展持續深化。

聊城市委副書記謝兆村則指出，聊城與台灣雖遠隔山海，但根脈相連、淵源深厚，下一步將持續促進聊台各領域交流合作，推動兩岸情感紐帶越拉越緊，共同弘揚中華優秀傳統文化，為兩岸青年交流交心、互學互鑒提供更加廣闊平台。

▲▼ 聊城 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲ 聊城古城 。（圖／記者蔡儀潔攝）

在聊城期間，採訪團將先後到東昌府區、開發區、臨清市、冠縣、莘縣、東阿縣進行採訪，了解聊城的歷史文化、農業現代化及科技現代化等方面的發展成果。

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