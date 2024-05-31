快訊／陸再對ECFA出手！　國台辦：根本原因是賴清德堅持台獨

▲國台辦新聞發言人陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸決定自2024年6月15日起，對原產於台灣地區的134個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》(ECFA)協定稅率。對此，國台辦今（31）早表示，此舉的根本原因是賴清德堅持「台獨」立場，拒不承認「九二共識」，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗和經濟「脫鈎斷鏈」，嚴重破壞兩岸協商和ECFA實施的基礎。

國台辦發言人陳斌華指出，長期以來，台灣單方面對2500多項大陸產品出口採取歧視性貿易限制，違反了ECFA關於「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」的規定，損害了兩岸企業利益和兩岸同胞福祉。

陳斌華表示，2023年12月21日大陸宣布中止ECFA項下丙烯等 12 個稅目產品關稅減讓後，民進黨不僅未採取任何措施取消對大陸的貿易限制，還不斷變本加厲，阻撓破壞兩岸經濟正常交流合作，「鑒此，我們支持相關主管部門採取進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的措施。」

陳斌華指出，ECFA是兩岸雙方在「九二共識」的共同政治基礎上簽署的，實施中如產生問題可通過兩岸協商予以妥善解決。但賴清德當局頑固堅持「台獨」立場，拒不承認「九二共識」，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗和經濟「脫鈎斷鏈」，嚴重破壞兩岸協商和ECFA實施的基礎，是大陸有關部門不得不進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的根本原因。

陳斌華說，事實再度證明，搞「台獨」就沒有和平，就沒有發展，只會「禍台」「害台」，只會讓台灣企業、民眾利益受損。

不過，陳斌華也強調，大陸始終尊重、關愛、造福台灣同胞，始終對促進兩岸經濟交流合作持積極態度，將一如既往歡迎和支持台胞台企來大陸投資發展，率先同台胞台企分享中國式現代化發展機遇，為台胞台企提供更多同等待遇，持續深化兩岸融合發展，更多造福兩岸同胞。