見男友家長！妹子「解鎖兄弟丼」看傻了：他弟是我前任

▲一名女子和男友回家見家長，怎料看到對方弟弟，完全出乎意料。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

意外的重逢，卻是滿滿的尷尬！一名女子去見男友的爸媽，也順便見到對方的弟弟，萬萬沒想到，男友的弟弟竟是無緣的前任，整個飯局令她坐立難安，快要受不了。

原PO在微博發文透露，和男友交往穩定，日前一起回家吃飯見家長，之前她就聽說對方有一個弟弟，但是沒見過，以為年紀很小，怎料見完男友爸媽後，對方弟弟從屋裡出來，一抬頭讓她頓時傻了，原來男友的弟弟，是自己的前任，「我那3年沒見的前任，我感覺空氣都尷尬了幾秒鐘，因為太慌亂以致於神智不清，記不得自己都說了啥」。

原PO提到，後面吃飯偷偷觀察男友和前任，才發現越看越像，而且2人只差2歲，都是姐弟戀，「我以前怎麼就沒想到呢」。期間，男友說道她之前的工作地點，男友媽開心地說好巧，因為弟弟也在那裡上大學，這時候前任感覺抬頭看了她一眼，她愣在那不知該說啥，只能埋頭吃飯。

▲原PO整個吃飯過程坐立難安。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不只如此，男友還提到，之前和原PO出去玩很開心，因為行程都是她規劃的，對整趟旅途讚不絕口，但說到這的時候，感覺前任又抬頭看我了，「怎麼說呢，這樣的旅行我們也有過，我的車他也坐過」，這樣的經歷讓她相當崩潰，雖然在談戀愛時是強勢姐姐，但是這種場面她真的承受不住。

貼文一出，網友紛紛留言：「妳…實在和這個家有緣分」、「想知道，如果和哥哥結婚了，那算亂倫嗎？」、「好特別啊！支持你們！」、「這是小說照進現實麼？」不過也有人點破是創作文，「看過原文，是廣告，賣省錢停車的」。

延伸閱讀

▸ 高中妹「搭90分鐘公車」通勤上學！5點半就起床 不敢搭校車心酸原因曝

▸ 父母都是藝人這輩子不愁吃穿 他不解：孫安佐哪裡出問題？

▸ 15年同框照太揪心！ 虎斑貓從嬰兒陪到「包尿布」