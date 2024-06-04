「芒種」來了！6禁忌曝光「千萬別剪髮」　2生肖、2星座當心沖煞

▲「芒種」節氣每年大約會是在國曆6月5日。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

明（5）日為二十四節氣之一的「芒種」，「芒種」的到來也代表著夏天即將來臨，燥熱的天氣準備迎接各位。清水孟國際塔羅小孟老師即表示，芒種當天有6大禁忌，另外還有4種人容易沖煞，不得不注意。

小孟老師在FB粉絲專頁發文解釋，芒種到來也代表夏天到了，將會迎來又燥又熱的節氣，同時芒種也象徵大麥，小麥，穀物都發育成熟農民辛勤搶收的日子，也是芒果盛產的時刻，因此稱為芒種，也有人將芒重稱為忙種。

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小孟老師表示，這段時間燥熱易怒，可以多喝綠豆湯、桑葚、黑棗汁來退火。除此之外，芒種當天也有6大禁忌是不得不注意：

1.不宜喝太冰：

芒種天氣過熱，不宜喝太冰冷的飲品與冰食，以免身體冷熱變化太大，導致頭暈目炫，或者產生耳鳴。

2.不宜吃芒果：

芒果容易引起溼疹，過度食用會讓身體癢或引發皮膚過敏，因此愛吃芒果的朋友僅量避免不宜食用過量。

3.不宜洗冷水澡：

芒種日天氣熱，很多人運動後喜歡洗冷水澡，切忌務必保持溫度適中，以免身體刺激過大引起感冒。

4.不宜剪髮：

芒種日在古代是屬於忙碌的節氣，因此古人不會在這個日子剪頭髮，若在此日剪髮代表未來一年你會很清閑，財運會減少。

5.四種人沖煞：

芒種當日沖馬與牛，雙魚座與摩羯座，這三類人不宜前往較陰的地方，或者到海邊以防止煞氣沖入，影響到身體。

6.不要浪費米糧：

芒種為農夫辛苦栽重日與收割日，因此米飯一定要吃完，過度浪費容易財氣空空。

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