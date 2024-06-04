算命師斷言「女兒寡婦、兒子成罪犯」！新手媽痛哭：沒救了嗎？

▲不少新手父母會找算命師來幫小孩取名、看命格。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

不少父母在孩子出生時，會去算命，想知道孩子的命盤。一名媽媽沮喪地說，師父看完孩子的時辰，2個孩子的命都很不好，讓她難過到哭不停。貼文曝光後，不少人逆風留言「妳小孩好可憐，還沒長大就被江湖術士貼標籤」。

原PO在Dcard以「寶寶的命盤不好」為題發文，表示自己是經過人工及幾次試管後，好不容易辛苦懷孕的媽媽，一心期盼著肚子裡的寶寶誕生，結果某天破水緊急開刀，不得已沒在選定好的日子出生。

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原PO透露，結果寶寶出生後，帶時辰給師父看，師父覺得，姐姐以後長大愛花錢、脾氣壞、寡婦又命中無子；弟弟以後也是一樣愛花錢、脾氣更壞，而且還容易有犯罪行為的人，「以上種種原因已經讓媽媽我難過到哭泣，難道我的小孩真的沒救了嗎？」

原PO嘆，目前還在坐月子，光想到這些就睡不好，幾乎都在想以後他們該怎麼辦，為什麼我期盼這麽久的孩子，換來的卻是這樣的結果。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「為啥你要相信別人說的話」、「小孩的個性決定因素大多來自家庭教育，如果生辰和算命那麼有用，那有給算命算過的應該現在都是黃仁勳張忠謀了」、「教育很重要，不要因為這樣就灰心，反而可以因此思考教育方式」、「不用信那個」。

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