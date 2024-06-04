介紹買車賀成交！友樂喊「請吃飯」　他苦等1年氣：竟用2千元打發

▲幫朋友介紹客戶成功買賣，對方說請吃飯，卻讓原PO等了快一年還沒吃到。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

朋友之間幫忙介紹客戶，若事成通常都會請對方吃飯，不過有時也可能是場面話。一名網友抱怨，介紹客戶給朋友，結果對方說好要請他吃飯，等了快一年都沒有消息，詢問之後，朋友居然回他「傻眼」，還說不然直接給2000元，讓他感到很心寒。

原PO在《匿名公社》抱怨，去年9月同事剛好要買車，所以把同事介紹給一個專門在賣中古車的朋友，後來朋友很高興打電話給他，說車子成交，因此改天一定要好好請他吃一頓飯，「我當時說，OK，餐廳你選，隨意就好，結果現在6月了，因為我過幾天要出國，想說跟朋友說一下，順便提醒他，怕他把這件事情給忘了，結果回我傻眼？」

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原PO直呼，「哈囉！我才傻眼吧！ 從去年9月到現在的一頓飯，你X媽的到底要拖多久？快一年了！然後後面還想用2000元打發我，這是人說的話嗎？」

原PO嘆，自己的一顆心懸在那邊快要一年，每天下班睡覺時都會查看一下LINE、手機通話紀錄，就是怕漏掉朋友傳給我的訊息，豈料朋友回的話好像自己很欠吃這頓飯一樣，「X小啊？男子漢大丈夫，你自己最清楚。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「情緒勒索」、「雖然吃飯是場面話，但是願意付錢也可以啊」、「出社會，客套話，場面話不要當真」、「如果是我，我要拿2000元欸」、「場面話聽聽就好」、「現金比較實在」、「得失心那麼重幹嘛」。

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