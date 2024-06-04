人妻抓包「老公亂倫岳母」　竟被嗆不孕：妳媽比妳更好

▲ 人夫偷吃岳母被抓姦在床。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日國外一位人妻表示，她跟34歲老公結婚6年，而最近他搞上57歲媽媽，丈夫被抓包還嗆妻，他會外遇是因為她不孕，她媽還比較好。

據《鏡報》報導，26歲人妻在論壇Reddit發文，夫妻關係看似穩固，而他們一直有考慮生小孩，但一個月前，老公行為反常，常深夜離開房間去發訊息。人妻說，老公對手機內容越來越保密，而夫妻間的情感和性交流都減少了。

人妻以為老公只是工作壓力大，開始努力挽回關係、做他喜歡吃的食物，但約2周前她因生病提早回家，竟看見老公和媽媽睡在臥室，心從胸口被扯了出來。

2人看見她時臉上滿是愧疚，媽媽稱事情就這麼發生，並非有意傷害女兒；老公則是保持沉默，一句話都不說。被最信任的兩個人背叛令這名人妻崩潰，傷心欲絕的她離開家，開車繞了一圈後向朋友訴苦。

當人妻和老公對質時，老公卻指責她生不出小孩，認為她若做不到「大多數女人都能做的事」，他就有權和任何人上床，還說她媽媽很好，因為她有能力生育。

人妻感歎，她知道之後夫妻會離婚，感到沮喪又孤獨。這起貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「你丈夫的藉口真爛」、「為你感到心碎」、「你的先生是個失敗者」。

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