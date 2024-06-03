偏鄉阿嬤探孫迷途　馬蘭警熱心查訪助團聚

▲員警幫助迷途阿嬤返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣成功鎮1名9旬老嫗日前來臺東市區探望孫子，但因年紀大忘記地址加上對臺東市區道路不熟因而迷路，員警獲報後立即協助老奶奶找到孫子的家，深獲家屬感謝。

臺東警分局馬蘭派出所員警黃翔軍、實務訓練員警包宥勳，於日前接獲派遣稱轄內青島街上有名老婦於路口徘徊，疑似需要協助。

員警獲報趕往現場發現一名鄭姓老嫗隨即趨前詢問是否需要協助，老婦正值徬徨無助之際，無奈地向警方表示自己從成功鎮搭公車來找孫子，但忘記孫子住在哪條巷子裡面，也沒帶手機出門，只好坐在路口等孫子下班。

員警得知後，先將鄭奶奶載回派出所並提供茶水供其飲用，並讓老奶奶暫時在派出所內稍作休憩，並由員警於周邊查訪後，查知孫子住處及協助老奶奶回到孫子的家，家人聞訊奶奶曾短暫迷路並由警方協其返家，曾一度十分緊張且感謝警方熱心的幫忙，並大讚不愧是人民保母。

臺東警分局表示，警方平時落實「社區警政再出發」的重點警政工作，確實建立社會安全網，方能快速查證老婦及孫子的身分，未來將持續推動「社區警政再出發」重點工作，也呼籲民眾可協助家中易走失的成員身上配戴容易辨識身分的配件或縫製聯絡方式在衣物上，如有失蹤狀態應立即通報110報案專線。此外，分局偵查隊更有提供指紋建檔服務，歡迎民眾家中如有易走失的家庭成員，歡迎帶到臺東警分局辦理指紋建檔，讓他們更快找到回家的路。