不愛名牌！大學生「更愛1款包包」　一票妹子認證：方便啊

▲原PO好奇女大生都背什麼包包。（示意圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

對不少人來說，雖買得起名牌包，但就怕帶出去容易髒又不輕便！而一名女大生好奇拋問，大家出遊會背哪種包款呢？文章曝光後，有網友直言，「對我來說好看+方便就夠了」、「出去玩喜歡背容量大一點的包包，價格不限喜歡就買」。過去也有一票妹子公認，超愛帆布包，「輕+能裝又便宜，髒了直接丟！」

一名女網友在Dcard以「大學生都背什麼包包」為標題發文，她詢問，大家出遊時都背什麼價位的包包，畢竟名牌都很貴，且這一筆錢反而能買很多個平價包款。

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原PO接著列出心儀的名單，像是台灣品牌東京企劃、韓國小眾品牌（價位約2000元左右），還有小CK（CHARLES & KEITH）、COACH、MK（MICHAEL KORS），或是蝦皮各式好看包包，卻又擔心材質不穩定。

對此，原PO好奇拋問，「想知道大家的想法，如果有什麼很容易踩雷的品牌也歡迎分享！」

底下網友熱議，「賺多少就背多少的包 沒在賺就盡量找500元下的包比較合理吧」、「最近買了個小CK，還沒背過，不過我也有袋鼠和MK的包包，之前蝦皮買的包包上課也還有在背，對我來說好看+方便就夠了」、「蝦皮隨便買的包」、「什麼價位都有，最低的500元，最貴的8-9萬，包型適合自己的使用習慣就會買」、「出去玩喜歡背容量大一點的包包，價格不限喜歡就買，像是UQ半月包、CARLYN雲朵包、 KanKen狐狸包、Masmarulez半月包」。

也有網友中肯回應，「200元上下的淘寶帆布包哈哈哈，有被問過為什麼不買名牌包，可是我也沒有場合背，而且背很貴的包包出去我會很擔心弄髒它，反而不能專心玩」。

過去就有網友說道，在路上看到許多妹子拿著簡約白色系的帆布袋，「以前這種東西多半拿來當購物袋」，沒想到現在變成外出的包包。

引來一票網友認證，「因為放地上不心疼，髒了再換一個也很容易」、「輕便就是讚啊，名牌包很重，還要保養很麻煩」、「輕+能裝又便宜，髒了直接丟」、「方便啊！一條帶子，可背可提又可拿，什麼東西丟進去就好，好塞容量大重量輕，不裝東西時又能壓很小；但缺點是零錢鑰匙這類小物緊急時很難找」。