Dcard認識「靈學老師」竟是狼！女大生找他調氣慘遭侵犯

▲女大生認識了自稱「靈學老師」的陳姓男子，因為相信對方而遭到侵犯。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台南一名陳姓男子自稱「靈學老師」，在網路論壇Dcard有點名氣，沒想到他竟趁著女大生小花（化名）求助之際，動手侵犯對方，因此被判刑2月。除了刑事訴訟以外，小花還提出了民事求償，要求支付60萬元，台南高分院審理後，判陳男須賠5萬元，不得上訴。

根據判決書內容，陳男在網路論壇Dcard上自稱「靈學老師」，當時碰到了生活不順遂的小花，於是與對方相約，到他家4樓的靈龍神殿內「調氣」。

由於「調氣」時燈被關掉，只留下佛堂微弱的燈光，小花又被拜拜用的香燻得昏昏沉沉，這時陳男卻要求她轉身，接著再動手環抱得逞。小花當下受到驚嚇，立即拒絕擁抱，陳男則是持續盯著她的嘴唇、胸部等處，還說出「我是男生、很正常的」等話語。

▲女大生認識了自稱「靈學老師」的陳姓男子，因為相信對方而遭到侵犯。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



原先小花認為，若陳男不再做出這種動作，那麼她可以繼續相信，豈料陳男又不死心，再度趁著小花不注意、從後方環抱，嚇得她瞬間驚醒，並且向男友、家人訴苦。事後經過男友、家人的提醒，小花才驚覺自己遇到的不是正派好人，決定報警提告。

刑事的部分，陳男坦承，環抱以前沒有告訴小花動作的目的，是心血來潮想要擁抱出手擁抱，發現小花下到以後，他也立即放開，當時只是想示好、不想要小花這麼早離開。台南地院刑事庭審理後，依照性騷擾罪，判處2個月有期徒刑。

小花另外還提起民事求償，要求陳男賠償60萬元。台南高分院審理後，判陳男須賠5萬元，不得上訴。