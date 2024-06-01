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大陸 大陸焦點 特派現場

纖瘦女大生懷孕7個月「被當腎臟病」！住院治療5天亡

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小麗懷孕7個月，被當成腎臟病治療，結果因此不幸身亡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

河南省大二的女學生小麗（化名）今年寒假回家時，因為身體發胖，被家人帶去醫院檢查，沒想到懷孕7月被誤診為腎病綜合症，經過5天治療後不治身亡。

綜合陸媒報導，小麗今年2月間回家過年，因為原本纖瘦的體態胖了不少，加上做家事時氣喘，且還有肚子痛等症狀，父母害怕是生病，於是將人帶去鄭州市人民醫院就診。

經過一系列的檢查，小麗被診斷為腎病綜合症，於是住院接受治療，醫師也按照腎臟病患者的症狀來對症下藥。不料經過5天的治療，小麗突然呼吸困難、昏迷不醒，幾經搶救仍沒有效果，因此被轉往南陽市第一人民醫院搶救。

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小麗懷孕7個月，被當成腎臟病治療，結果因此不幸身亡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

豈料南陽市第一人民醫院的醫師做檢查，發現小麗懷孕31周，且已經胎死腹中，只能緊急動手術，將死胎取出。遺憾的是動完手術後，小麗一直處於昏迷狀態，最終不幸身亡。

事件受到大量討論，家屬對此質疑，女兒雖然隱瞞了懷孕的情況，但院方難道檢查不出來嗎？鄭州市衛生健康委員會為此成立調查小組，追查事故原因，初判是患者未能說明真實病情，加上醫療人員誤診，才導致這種情況發生。

目前鄭州市人民醫院已取得小麗家屬諒解、達成賠償協議。至於案件詳情為何，鄭州市衛生健康委員會仍在追查，調查清楚後會懲處相關人員。

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