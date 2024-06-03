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女大生凌晨取餐「沒穿內衣」！下樓見外送員眼神尬爆：下次不敢了

▲▼外送平台foodpanda。（圖／記者呂佳賢攝）

▲原PO半夜叫外送。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者朱祖儀／綜合報導

有些女生覺得穿內衣是種束縛，在家裡就會解放一下，如果只是要短暫出去一趟，該穿回來嗎？一名女大生表示，她常常在凌晨叫外送，想說趁著夜色就懶得穿內衣出門，不過最近有一次叫外送時，下樓才發現天已經微亮，讓她的身形幾乎一覽無遺，外送員的眼神也直勾勾盯著，她當場崩潰。

原PO在Dcard發文表示，她平時是夜貓子，常常半夜叫外送，因為每次都是凌晨出去拿，外面天色很昏暗，連人臉都看不清楚，所以她下樓時都懶得穿內衣。

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近日她凌晨4點多叫外送，餐點送達時已經5點，她一如往常沒有穿上內衣，只穿著一件白色T恤就下樓了，結果走下去才發現天色已經微亮，所以一眼就能發現她沒穿內衣，外送員似乎也察覺到了，讓她十分崩潰，「因為真的很明顯，好尷尬，好想找洞鑽，但只能保持鎮定」，也直呼「下次不敢不穿了」。

胸部,乳房。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO拿餐時沒穿內衣。（示意圖／記者李佳蓉攝）

不少網友紛紛表示，「外送員：別懶惰下次記得穿別著涼」、「他們可能看習慣了」、「我要轉職外送員了，請問窗口在那」、「我可以當你的專屬外送唷」、「我想說妳不會是第一個也不會是最後一個」、「外送員：還好我都跑半夜的」、「以前打工做過機車快遞，遇過住戶直接穿薄紗出來簽收」、「別想騙我去跑外送喔」、「別想太多，我外送好幾年了，很常看到的，還看過穿情趣內衣取餐的」。

也有女網友表示，「我在家都喜歡全裸，所以每次外送也只套個厚外套和裙子就出去拿了，但我都會照鏡子確保外送看不出來，畢竟也才1分多鐘的事，我超懶得穿衣服」、「我下樓時會抓個外套或襯衫，以防曝光」、「拿外送不穿內衣褲+1，拿個東西還要穿東穿西真的超級無敵麻煩！！！我只是想要小孩睡覺後偷偷吃宵夜嗚嗚嗚」、「我也發生類似的事，領完餐點才發現衣服超薄，內衣都透出來」、「我沒穿內衣都穿黑色T」、「Bra Top是夏天的好朋友」。

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