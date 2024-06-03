街頭見女大生驚為天人！他尾隨到宿舍猛敲門　衝動男下場曝

▲新北市某大學驚傳有行跡詭異男子尾隨女大生至宿舍，施姓男子向警稱「是想認識對方」。（資料圖／記者戴上容翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

嚇壞！新北市某大學傳出1名大二女學生遭陌生男子跟蹤至宿舍，男子見她進房後，竟開始狂敲房門大喊，女生嚇壞向校方通報，隨後赴警局提告。施姓男子落網後稱「想認識女大生」警詢後被依法送辦。法院依侵入住宅罪處拘役30日，可易科罰金3萬。施男認與大學已和解，原審判太重提上訴。士林地院駁回上訴，緩刑3年，法治教育課程5場次。

2022年11月4日31歲施姓男子，在新北市淡水區新民街附近閒逛，被外型亮眼的女大生小慧（化名）深深吸引，為了想進一步認識，竟悄悄尾隨小慧進學校，再侵入小慧居住的女生宿舍管制門內，更在小慧進電梯刷卡感應後，共搭電梯上樓。

小慧下意識感到不對勁，出電梯後跑進房間，施男卻不斷猛敲房門大喊「出來」，冷靜的她決定不予理睬，施男才悻悻然離去。學校事後得知，有名身穿藍色外套、戴口罩陌生男子入侵宿舍，不敢輕忽立刻報警處理。

同年11月10日警方通知施男說明，施辯稱「是為了搭訕女大生才跟隨進宿舍，無肢體接觸及言語騷擾行為」，員警告誡應循正當管道認識異性，女生宿舍屬校方私人空間不得進入，也不應跟蹤她人造成困擾，警詢後依法函送地檢署偵辦。

檢方根據證據等，依妨害自由罪將施男起訴向法院聲請簡易判決；簡易庭依侵入住宅罪，處拘役30日，易科罰金3萬。

▲女大生遭尾隨到宿舍。（資料圖／當事大學提供）

施男不服判決提起上訴，向法官解釋，已與該大學和解，希望從輕量刑。法官經查，施男因想結識女大生，尾隨進入大學校園宿舍內，敲擊房門，致小慧心生畏懼等情，自始坦承犯行，酌以其犯罪動機等，併審酌施於上訴後仍坦承犯行，且與大學達成和解，犯後態度固有改善，然尚難認已達改變原審量刑程度，認原審判決量刑尚屬妥適，應維持故駁回。

但法官念及施男行為固有不該，事後面對錯誤，與大學和解，就女大生部分，因她未到庭，為能達成調解，可認定施犯後確有悔悟並想積極填補自身行為所生損害，日後當知所警惕而無再犯之虞，認宣告刑暫不執行為適當，故予緩刑3年，以啟自新。

另為促使施男日後尊重法制，避免再犯，判決確定日起2年內，接受法治教育課程5場次，緩刑期間付保護管束，予適當追蹤及輔導，以符合緩刑目的。