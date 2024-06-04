寶可夢卡太夯盜版猖獗！每年百名學生被騙　北市警將加強稽查

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

寶可夢遊戲機台（Pokémon Ga-Olé）風靡全台，吸引學生族群的目光，盜版品猖獗儼然成為最新的詐騙標的，台北市議員柳采葳4日指出，2020年到2024年4月，共513名學生遭「假網拍詐騙」，去年高達174名學生受害。對此，北市警察局強調，針對少年詐騙的部分有加強必要，未來會強化。

柳采葳指出，市面上流竄各種盜版寶可夢卡，盜版卡與正版卡幾乎相同、難以分辨。更誇張的是，盜版寶可夢卡也能在機台上玩。連夾娃娃機裡面也有寶可夢卡，保夾金額高達1980元，超過保夾最高上限790元。

柳采葳指出，有民眾在臉書購買寶可夢五星卡10張4200元，到貨後卻發現只有五星卡5張且內含假卡，後續賣家態度消極不願處理且無法聯繫，驚覺遭詐。柳說，寶可夢卡詐騙猖獗，連北市少年警察隊也關心，派出大頭娃娃向民眾進行犯罪預防宣導。

柳采葳表示，2020年到2024年4月，共513名學生遭「假網拍詐騙」，去年高達174名學生受害，寶可夢卡儼然成為學生界的主要詐騙手法，呼籲警察局應加強清查嫌犯資金流、資通流，強化網路防制作為、落實分齡分眾宣導，防止民眾及更多學生受騙。

對此，蔣萬安說，若確實有盜版的產品，一定會請警察局稽查依法開罰。台北市代理警察局長李謀旺說，這幾年警方專責打詐的部分，「的確對少年的這部分，是有加強的必要，未來會強化」。

▲國民黨議員柳采葳 。（圖／記者黃克翔攝）