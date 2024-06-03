大巨蛋演唱會恐暴利　顏若芳籲蔣萬安應要求遠雄：一定金額做公益

▲台北大巨蛋。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

全台最大的體育場館「台北大巨蛋」於2023年底啟用，台北市長蔣萬安有意解決使照127條註記，讓大巨蛋辦演唱會；但北市議長戴錫欽先前發現，遠雄將演唱會抽成金額735萬元更改為「無上限」，可能使遠雄超額暴利。民進黨台北市議員顏若芳批評，至今遠雄開的每項條件，每任市長幾乎都「照單全收」，卻看不到台北市民得到何種回饋，若屆時真開放演唱會，卻又讓遠雄抽成無上限，台北市長蔣萬安應要求遠雄，一定金額回饋市民做公益。

台北大巨蛋至今無法舉辦演唱會原因，在於大巨蛋使用執照附表注意事項第29點規定，未來依「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」，受理大型群聚活動工作計畫書申請時，仍應檢討符合「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定，或經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全，並列入使用執照註記。

「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定，避難層以下的樓層，觀眾席樓地板面應在基地地面或道路路面以下7公尺以內，包含戲院、電影院、歌廳、演藝場及集會堂。但大巨蛋觀眾席位於地面以下10.5公尺，除非將大巨蛋整個砍掉重練，否則難以解套作為演唱會用地。

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者李毓康攝）

面對外界出現希望大巨蛋辦演唱會的聲音，蔣萬安有意解決127條使照註記，日前開會得到2點結論，第一，內政部2017年函示大巨蛋是體育場館，沒有「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定的問題，應依「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」規定辦理；第二，大巨蛋要做非體育賽事，應依使用執照註記，請遠雄委由專業業者提出防火逃生避難安全性驗證結果，送請第三公正專業機構審查通過後辦理。

此方案看似能使大巨蛋舉辦演唱會，但仔細一看，第2項結論仍要求遠雄要委託專業機構，提出防火逃生避難安全性驗證的結果，並送第三方公正專業機構審查；然而目前全台能審防火逃生避難安全的單位僅只有台建中心、消防安全基金會，但台北市政府函文台建中心時，台建中心反問大巨蛋防火避難審查已核准、還要驗證什麼等問題，所以不再協助驗證。

由於蔣萬安5月31日在議會再喊話，支持在大巨蛋辦演唱會，使國民黨籍台北市議長戴錫欽有意出手，在6月中下旬議會臨時會6月17至26日期間，邀集各黨、無黨議員等協商開會尋求解套，有機會以「變更」使照或「簽報撤銷」核定後拿掉127條註記，或是看議會教育委員會有無議員提出，送至大會尋求共識。

▲民進黨台北市議員顏若芳。（資料圖／記者黃克翔攝）

不過，儘管更改使照註記，要辦演唱會仍具有爭議。戴錫欽4月發現，根據「大巨蛋體育場館場地租用收費標準」2023年9月15日版本，針對演藝娛樂類單場抽成上限最高為735萬元，但今年1月8日卻悄悄改成「無上限」，而市府事後卻說，收費標準由遠雄主政研訂，市府對於收費標準僅有備查權。

戴錫欽認為，興建大巨蛋並非為了分潤收入，市府不能有「遠雄抽成高、市府分潤也高」的心態，且市府僅能收到大巨蛋營收總額的0.6%作為分潤，如果讓遠雄抽成無上限，除了轉嫁在票價上，遠雄更有可能超額暴利，迫使業者選擇到其他縣市辦演唱會，市府不該只是消極對遠雄說明，用「備查」放任遠雄抽成無上限。

當時遠雄集團副總經理楊舜欽回應，先前送至市府有多種協商版本，經與各局處協商與討論，今年才正式公告唯一版本，因應不同類型的文化表演，目前演唱會抽成比例上限10%、金額則無。

由於抽成金額沒有上限，民進黨台北市議員顏若芳3日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，依據遠雄之前送來的一份「抽成無上限」規定，市府以「備查」作為回覆，「從以前到現在，遠雄開的條件，幾乎每一任台北市長全部都照單全收，到底遠雄對台北市予取予求、賺了這麼多，對市民的回饋是什麼？至今都還看不到。」

顏若芳提及，倘若大巨蛋可以開演唱會，北市府又讓遠雄抽成無上限，「我覺得台北市政府得要求遠雄，對於抽成的經費、抽成多賺的錢，有一定金額要回饋給台北市民，無論是做公益或其他事情，要讓台北市民真正享受到『大巨蛋是台北市的，不是遠雄的』。」

顏若芳強調，希望蔣市府不要讓遠雄予取予求，台北市是主管機關，不是遠雄的附屬機關，應該為台北市民爭取更多福利，除了辦理體育賽事以外，如果有舉辦演唱會時，就該要求遠雄回饋給台北市民一些機制，「我覺得市府必須要跟遠雄談。」