蔣萬安若堅持大巨蛋開演唱會　許淑華提醒「政治風險」：出事就下台

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

做為體育園區的台北大巨蛋，若想辦演唱會，就要先解決使照註記「建築技術規則建築設計施工編」127條規定的緊箍咒。台北市長蔣萬安日前表示支持辦演唱會，市府也在尋求解決註記的辦法，不過民進黨台北市議員許淑華質疑，倘若要排除127條規定，蔣市府如何確保逃生安全無虞，勢必得承擔政治風險，「若出事就得下台負責」。

根據大巨蛋使用執照附表注意事項第29點規定，未來依「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」，受理大型群聚活動工作計畫書申請時，仍應檢討符合「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定，或經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全，並列入使用執照註記。

「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定，避難層以下的樓層，觀眾席樓地板面應在基地地面或道路路面以下7公尺以內，包含戲院、電影院、歌廳、演藝場及集會堂。但大巨蛋觀眾席位於地面以下10.5公尺，除非將大巨蛋整個砍掉重練，否則難以解套作為演唱會用地。

▲台北市長蔣萬安、台北市副市長李四川。（資料圖／記者李毓康攝）

蔣萬安為求解套，讓台北市副市長李四川召集局處開會，得到2點結論，第一，內政部2017年函示大巨蛋是體育場館，沒有「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定的問題，應依「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」規定辦理；第二，大巨蛋要做非體育賽事，應依使用執照註記，請遠雄委由專業業者提出防火逃生避難安全性驗證結果，送請第三公正專業機構審查通過後辦理。

但此方案看似能使大巨蛋舉辦演唱會，但仔細一看，第2項結論仍要求遠雄要委託專業機構，提出防火逃生避難安全性驗證的結果，並送第三公正專業機構審查；然而目前全台能審防火逃生避難安全的單位僅只有台建中心、消防安全基金會，但台北市政府函文台建中心時，台建中心反問大巨蛋防火避難審查已核准、還要驗證什麼等問題，所以不再協助驗證。

面對蔣萬安日前喊話，支持在大巨蛋辦演唱會，李四川也認為，從台北市經濟角度來看一定要辦；國民黨籍台北市議長戴錫欽有意出手，在6月中下旬議會臨時會6月17至26日期間，邀集各黨、無黨議員等協商開會尋求解套，有機會以「變更」使照或「簽報撤銷」核定後拿掉127條註記，或是看議會教育委員會有無議員提出，送至大會尋求共識。

▲台北市議員許淑華。（資料圖／記者林敬旻攝）

許淑華3日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，如果要撇除「建築技術規則建築設計施工編」127條規定後，找專家學者做防火逃生避難安全性驗證，法律上當然沒有違法問題，但蔣萬安必須承擔「政治風險」，因為倘若未來在逃生上發生問題，責任就變成現任的市長、決策單位要負責。

許淑華提及，蔣萬安親口說大巨蛋要辦演唱會，如果態度是如此，就要負起政治責任；有無圖利遠雄也是政治層面的問題，但令人在意的是，到底哪些單位可以做防火性能審查、會不會通過？如果未來發生事情，蔣一定會被質疑「為什麼通過」，屆時必須負責政治、刑事責任。

此外，許淑華指出，過去每一場演唱會都要做審查，如果未來只要審一次即可、不用每場審查，如何確保逃生是安全無虞？蔣萬安勢必得承擔政治風險，「如果出事情，必須要下台負責。」

許淑華舉例，前台北市長柯文哲的京華城案，也是柯自己親自交辦下來，要求都審會自己處理；同樣情形，如果蔣萬安要讓大巨蛋辦演唱會，這就是蔣萬安的意志，是蔣萬安希望找方法解套，但確保人民生命安全相當重要，大巨蛋是一個體育文化園區，倘若發生事情，包括一旁的百貨、店面如何疏散人潮，將成蔣萬安最大考驗。