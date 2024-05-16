駁台企赴陸投資大衰退說法！　國台辦官員：利潤再投資比例提高

▲下午活動現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／福建報導

兩岸商會合作交流會今（16）日下午舉行，大陸國台辦經濟局局長張世宏致詞時，反駁台商赴陸投資大幅衰退的說法稱，台企使用在大陸獲取利潤「再投資」佔比明顯提高，而這部分未被列入統計。國民黨大陸事務部主任林祖嘉則提到，兩岸最壞時刻已經過去，各方面都逐漸往積極方向發展。

第二十六屆「海交會」今日在福州開幕，期間舉辦「2024兩岸商會合作交流」系列活動，邀請到兩岸100多家工商團體參會。活動由大陸全國台企聯、台灣商業總會、台灣三三會等聯合主辦。

▲國台辦經濟局局長張世宏。（圖／記者蔡儀潔攝）

張世宏致詞時，指出台資企業呈現4個新特點，首先是經營整體保持經營，儘管部分產業的產能與訂單不斷萎縮，但向上發展勢頭沒有改變。

張世宏特別強調，台灣投審會指台商赴大陸投資金額大幅衰退，然而新變化顯示，台企使用在大陸獲取的利潤「再投資」佔比明顯提高，而這部分並未被列入統計。

張世宏接著稱，第二是台商在大陸佈局區域不斷優化，近幾年向中西部、東北地區轉移步伐加快；第三是產業領域的持續拓展，從先進製造業逐步擴展到金融、教育、醫療等現代服務業及現代農業。

張世宏特別提醒要關注第四個特點，即「經營模式的改變」，過去台企更多從台灣進口原材料，而如今進口額大幅下降，表明融入大陸產業鏈、供應鏈的趨勢更明顯；同時台企利用大陸資本市場勢頭增加，截至目前，已有65家台企在大陸A股上市。

張世宏表示，今後將繼續與有關部門完善惠及台胞台企的政策，採取更有力的舉措幫助台企轉型升級，拓展內需市場，加強與大陸企業的合作，共同參與新質生產力發展，助力大家融入新發展格局，實現高質量發展。

▲林祖嘉致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

林祖嘉發表講話時則批評，兩岸關係在民進黨2016年上台後漸趨緊張，其中性質最惡劣的莫過於疫情期間，對台商的歧視和訂立「反滲透法」等惡法，企圖阻止兩岸交流。

林祖嘉話鋒一轉稱，黎明破曉前總是會有一段黑暗時間，「我相信兩岸最壞的時刻已經過去」，各方面都逐漸往積極的方向發展。

林祖嘉以「馬習二會」、國民黨團總召傅崐萁訪陸等為例，認為這些有利兩岸發展態勢的出現，證明了自從朱立倫主席上台以來，中國國民黨在堅持「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，推動兩岸交流合作路線的有效性和正確性。

林祖嘉還指出，大陸一直是台灣最重要的市場，但內部經濟結構的調整和變化也非常快速，在這種情況下，無論是國民黨要推動兩岸經貿交流，還是台商在大陸經營，若能看準政策方向、滿足社會需求、挑選合適領域，相信一定可以達到事半功倍的效果。

今日出席的陸方官員還有福建省委副書記羅東川、福州市委書記郭寧寧等；台灣方面則有前行政院長陳冲、台灣省商業總會理事長蔡國洲等。

今日活動上共6個項目上台簽約，分別為大陸全國台企聯數經辦—阿拉丁智能戰略合作項目、福馬生態養殖箱戰略合作項目、台灣天一本草項目落地兩岸通科技中醫產業創業園合作項目、海峽兩岸時尚創意產業園共建合作項目、兩岸商協會協同發展合作項目、台灣「翁財記」商標品牌無形資產資本化運作合作項目。