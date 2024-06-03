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勞動部培育重點產業人才　青年畢業前即被企業網羅就業

▲勞動力發展署雲嘉南分署為響應國家政策，攜手產、學積極推動「大專青年預聘計畫」，自2023年計畫推動執行迄今，已協助超過400位在校學生達成畢業即就業的目標。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉藥大四生謝靜俞大力推薦學弟妹踴躍參訓預聘計畫，提早做好就業準備，就不怕畢業沒工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動力發展署雲嘉南分署為響應國家政策，攜手產、學積極推動「大專青年預聘計畫」，自2023年計畫推動執行迄今，已協助超過400位在校學生達成學用零落差、畢業即就業的目標。

為配合2050淨零碳排目標，及協助產業朝數位與綠色產業雙軸轉型，勞動部積極建置與更新關鍵人才職能基準，滾動更新職訓課程，並優先挹注資源辦理淨零轉型、AI及數位轉型相關等重點產業人才職業訓練，協助產業培育所需關鍵技術人力。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助大專在校學生能畢業即銜接職場，及補實重點產業人力缺口，勞動部推動「大專青年預聘計畫」，深耕培育大四在校青年、推出320小時以上工作崗位訓練，提前卡位進入重點產業實習聘僱，透過企業指派職場導師培訓，增加其職場實務經驗，期間除享有薪資、勞健保、職災保險和勞退提撥等福利，若青年留任於該預聘企業達30日，勞動部還加碼提供1萬元的留任獎勵金，鼓勵在學青年把握機會參訓，累積職場實戰力、畢業無縫接軌職場。

▲勞動力發展署雲嘉南分署為響應國家政策，攜手產、學積極推動「大專青年預聘計畫」，自2023年計畫推動執行迄今，已協助超過400位在校學生達成畢業即就業的目標。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉藥大四生謝靜俞（右）透過預聘計畫，順利考取職業安全衛生管理乙級證照，受到實習企業安平技術顧問公司加薪留任。

劉邦棟指出，「大專青年預聘計畫」擴大優質產學合作，由5+2產業提出中階以上訓練崗位，大專在校生在畢業前一年就進入重點產業，銜接職場技能訓練，縮短學用差距，計畫自2023年啟動迄今，雲嘉南轄區共有213家次企業參與計畫，提供1133個工作機會，其中不乏多家知名企業如亞洲航空、全一電子、生達化學製藥、華新麗華及富強鑫精密工業等，涵蓋生技醫療、智慧機械、資訊工程及綠能科技等國家重點產業。

參加預聘計畫、就讀嘉南藥理大學職業安全衛生系大四的謝靜俞表示，雖然去年暑假期間都要到企業實習，不能和朋友出去遊玩，但參加預聘計畫投資自己非常超值！不僅藉由計畫順利取得多張結業證書，在企業實習也學習到許多在校沒接觸過的環境檢測實務，並於今年順利考取職業安全衛生管理乙級證照，更受到實習企業安平技術顧問公司加薪留任，大力推薦學弟妹踴躍參訓，提早做好就業準備，就不怕畢業沒工作！

▲勞動力發展署雲嘉南分署為響應國家政策，攜手產、學積極推動「大專青年預聘計畫」，自2023年計畫推動執行迄今，已協助超過400位在校學生達成畢業即就業的目標。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署自2023年預聘計畫推動執行迄今，已協助超過400位在校學生達成學用零落差、畢業即就業的目標。

劉邦棟進一步補充，為協助青年順利就業，勞動部整合教育部等11個部會資源推動「投資青年就業方案2.0」，提供青年多元化就業服務，除協助在校大四生接軌職場的「大專青年預聘計畫」外，為協助企業提升僱用畢業青年的意願，勞動部也推出「青年就業旗艦計畫」，採用先僱後訓、做中學的訓練方式，儘速提升青年工作職能，相關資源可上「投資青年就業方案2.0」專區(https://event.taiwanjobs.gov.tw/youth_jobs)查詢，或撥打免付費專線0800-777-888由專人為您服務。

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